Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

20.05.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Jhon Duran’ın Kolombiya Milli Takımı kampına katılmayıp eski takımının maçını izlemeye gitmesi tepki çekti. Disiplinsiz tavırları nedeniyle yıldız futbolcunun Dünya Kupası kadrosuna alınmayabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Jhon Duran, disiplinsiz tavırlarıyla bu kez Kolombiya Milli Takımı’nda gündeme geldi. Genç golcünün milli takım kampına katılmaması büyük tepki çekti.

MİLLİ TAKIM ANTRENMANINA KATILMADI

2026 Dünya Kupası’na katılacak Kolombiya Milli Takımı’nın geniş kadrosunda yer alan Jhon Duran’ın takım çalışmalarına katılmadığı ortaya çıktı. Teknik direktör Nestor Lorenzo’nun bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi.

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

STADYUMDA GÖRÜNTÜLENDİ

Kolombiyalı futbolcunun milli takım kampında olmak yerine eski takımı Envigado’nun Quindío ile oynadığı 2. Lig maçını izlediği ortaya çıktı. Duran’ın Polideportivo Sur Stadyumu’nda görüntülenmesi ülkede büyük yankı uyandırdı.

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

DÜNYA KUPASI KADROSU TEHLİKEDE

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Jhon Duran’ın disiplinsiz tavırları nedeniyle Dünya Kupası için açıklanacak 26 kişilik ana kadroya alınma ihtimali ciddi şekilde azaldı. Gazeteci Sheyla García’nın haberine göre yıldız futbolcu şu anda Medellin’de kamp yapan milli takım oyuncuları arasında yer almıyor.

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

FENERBAHÇE SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Sezon başında Fenerbahçe’nin Al Nassr’dan kiraladığı Jhon Duran beklentileri karşılayamamıştı. Sarı-lacivertli ekipten ara transfer döneminde Zenit’e giden Kolombiyalı futbolcu Rusya’da da istenilen performansı veremedi.

ZENIT OPSİYONU KULLANMAYACAK

Zenit yönetiminin genç golcünün satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtildi. Rus ekibinin sezon bitmeden oyuncuya izin verdiği ve Duran’ın ülkesine döndüğü aktarıldı.

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

MİLLİ TAKIMDA 17 MAÇA ÇIKTI

22 yaşındaki santrfor Kolombiya Milli Takımı formasıyla şu ana kadar 17 maçta görev yaptı. Genç futbolcu milli formayla 3 gol kaydetti.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü

13:36
Tedesco, Almanya’yı karıştırdı
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:10
İstanbullulara Meteoroloji’den “3 saat“ uyarısı
İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
11:52
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun’u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:40:36. #7.12#
SON DAKİKA: Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.