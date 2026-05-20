Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

20.05.2026 13:12
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde “mutlak butlan” tartışmalarının sürdüğü süreçte yayımladığı video mesajla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP'ye arınma çağrısı yaparken kendisine yönelik eleştiri de sert sözlerle yanıt verdi. Eski CHP lideri, “Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir” diyerek meydan okudu.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına" başlığıyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında temiz siyaset vurgusu yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi’ne arınma çağrısı yaptı.

“SİYASETİ TEMİZ TUTMAK NAMUS BORCUDUR”

Kılıçdaroğlu mesajında siyasette ahlak ve vicdanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları; bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur."

"CHP EMANETTİR, EMANET KİRLETİLEMEZ"

Ve dostlarım... Bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla CHP'lilerin görevidir. Çünkü CHP koca bir çınardır. CHP bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir, kapatılmıştır, teslim olmamıştır, baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır. Dostlarım, CHP kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. CHP bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz.

"ARINMA" ÇAĞRISI

Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum.

"BAY KEMAL'İN TEK MİRASI VERDİĞİ ADALET KAVGASIDIR"

Bakınız; 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın benim sevgili yurttaşlarım."

