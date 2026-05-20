Amrabat\'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat’ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Faslı yıldızın kararını verdiği öne sürüldü.
İspanyol gazeteci Gonzalo Tortosa’nın “El Chiringuito de Jugones” programında verdiği bilgilere göre Sofyan Amrabat, gelecek sezon da Real Betis forması giymek istiyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun İspanya’da yakaladığı istikrardan memnun olduğu belirtildi.
Haberde Real Betis yönetiminin Amrabat’ın takımda kalması için Fenerbahçe ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı ifade edildi. İspanyol ekibinin transferin tüm şartlarını değerlendirmek istediği aktarıldı.
Sezon boyunca zaman zaman sakatlık problemleri yaşayan Amrabat, forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini kazandı. Faslı futbolcu özellikle orta sahadaki mücadele gücüyle öne çıktı.
Transferin ekonomik şartlarının görüşmeleri zorlaştırabileceği belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun geleceği konusunda henüz kesin karar vermediği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulübün Amrabat için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Fenerbahçe’nin yeni sezon planlamasında Faslı yıldızla ilgili vereceği kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
