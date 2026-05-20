Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü bir isim için harekete geçti. Siyah-beyazlıların Filipe Luis ile temas kurduğu öne sürüldü.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın yeni teknik direktör konusunda hata yapmak istemediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin özellikle yabancı teknik adam adayları üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.
Beşiktaş’ın teknik direktör listesinde:
Yönetimin ilk temaslardan birini Alman teknik adam Dino Toppmöller ile gerçekleştirdiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların ardından Brezilyalı teknik adam Filipe Luis ile de iletişime geçtiği öne sürüldü. Haberde, genç çalıştırıcının Türkiye’de görev yapma fikrine sıcak baktığı ifade edildi.
Bir dönem Fenerbahçe ile de adı gündeme gelen Filipe Luis’in Süper Lig’e olumlu baktığı konuşuluyor. Brezilyalı teknik adamın kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi. 40 yaşındaki teknik adam Flamengo’nun başında önemli başarılar elde etti.
Filipe Luis, Brezilya ekibiyle:
Mart ayında sürpriz şekilde Flamengo’daki görevinden ayrılan Filipe Luis, Brezilya temsilcisinde çıktığı 100 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı. Genç teknik adamın modern futbol anlayışıyla dikkat çektiği ifade ediliyor.
Sergen Yalçın sonrası yeni dönemi başlatmak isteyen Beşiktaş’ta teknik direktör kararının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Taraftarlar ise yönetimin hangi isimde karar kılacağını merakla bekliyor.
