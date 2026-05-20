Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü bir isim için harekete geçti. Siyah-beyazlıların Filipe Luis ile temas kurduğu öne sürüldü.

SERDAL ADALI İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın yeni teknik direktör konusunda hata yapmak istemediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin özellikle yabancı teknik adam adayları üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

LİSTEDE DEV İSİMLER VAR

Beşiktaş’ın teknik direktör listesinde:

Dino Toppmöller

Ange Postecoglou

Razvan Lucescu

Oliver Glasner gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.

FİLIPE LUIS İLE TEMAS KURULDU

Yönetimin ilk temaslardan birini Alman teknik adam Dino Toppmöller ile gerçekleştirdiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların ardından Brezilyalı teknik adam Filipe Luis ile de iletişime geçtiği öne sürüldü. Haberde, genç çalıştırıcının Türkiye’de görev yapma fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Bir dönem Fenerbahçe ile de adı gündeme gelen Filipe Luis’in Süper Lig’e olumlu baktığı konuşuluyor. Brezilyalı teknik adamın kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi. 40 yaşındaki teknik adam Flamengo’nun başında önemli başarılar elde etti.

Filipe Luis, Brezilya ekibiyle:

Copa Libertadores

Brezilya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

100 MAÇTA 2.10 PUAN ORTALAMASI

Mart ayında sürpriz şekilde Flamengo’daki görevinden ayrılan Filipe Luis, Brezilya temsilcisinde çıktığı 100 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı. Genç teknik adamın modern futbol anlayışıyla dikkat çektiği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ’TA GÖZLER YENİ HOCADA

Sergen Yalçın sonrası yeni dönemi başlatmak isteyen Beşiktaş’ta teknik direktör kararının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Taraftarlar ise yönetimin hangi isimde karar kılacağını merakla bekliyor.