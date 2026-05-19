Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti

19.05.2026 19:38
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin AB üyeliğinin ideolojik engellerle bloke edildiğini, aksi halde AB'nin küresel krizlerde daha güçlü olacağını söyledi. Çelik, "Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı bugün AB, bir küresel güç olarak birtakım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi. Ama bu fırsatı birtakım dar yaklaşımlarla kaybettiler." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ERDOĞAN, YOĞUN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR

MKYK'nın ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da gerçekleştirildiğini bildiren Çelik, bütün gençlerin ve kendini genç hissedenlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Çelik, "19 Mayıs'ın bize işaret ettiği irade, tarihimizin çok zor bir zamanında tekrar yüksek bir azimle, kararlılıkla ayağa kalkmamız, İstiklal mücadelemizin en temel umdelerinin başlangıcını ortaya koymamızdır. Bugün de aynı azimle, kararlılıkla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İstiklal mücadelesi kahramanlarının en zor zamandaki o büyük iradesi, bizim için yol gösterici olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın toplantının başlangıcında değerlendirmesinin olduğunu, iç ve dış politikaya dair konuları MKYK üyeleriyle paylaştığını belirten Çelik, "Dünyanın zor bir zamanında çok yoğun diplomasi yürütüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Tüm bunlarla ilgili olarak, MKYK'mız gündemini takip ediyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda Mali ve İdari İşler Başkanı'nın bir sunumu olduğunu dile getiren Çelik, "Bütün teşkilatlarımızın ihtiyacının karşılanması, partimizin önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerinin planlanması açısından son derece önemli bir sunum. O değerlendirildi. İnsan Hakları Başkanlığımızın bir sunumu oluyor. Tabii bugün artık dijital dünya, doğrudan insan haklarını ilgilendiren bir boyut haline geldi. Bütün bu konular değerlendiriliyor." bilgisini paylaştı.

"SUMUD FİLOSU'NUN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bilgi vereceklerini aktaran Çelik, MKYK'da ve MYK'da "Terörsüz Türkiye" gündeminin bütün boyutlarıyla ele alındığını kaydetti.

Çelik, "Küresel Sumud Filosu'nun insanlık haysiyeti, insanlığın asaleti adına ortaya koyduğu inisiyatifi bir kere daha selamlıyoruz. İsrail'in, Netanyahu şebekesinin, insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz." dedi.

"İSRAİL, SOYKIRIMI FARKLI YÖNTEMLERLE SÜRDÜRÜYOR"

Gazze'de barbarlığın aynı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti: "Soykırım şebekesi, soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. İlaç yardımı, gıda yardımı konusunda halen verilen sözler tutulmadığı için ikinci aşamaya geçmek zor oluyor. Ama ikinci aşamaya geçilmemesinin en büyük sebebi, İsrail tarafının buradaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve hastanelerde normal insani koşullarda olması gereken her şeyin tükenmesine yol açacak bir ambargo uygulamasıdır. Dolayısıyla soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke. Dünyanın buna karşı da sesini yükseltmesi her bakımdan son derece önemlidir."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası ateşkesin sürdüğünü anımsatan Çelik, "Ateşkesin sürmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bunun kalıcı bir barışa dönmesi, bunun diplomatik akılla çözülmesi gerektiği konusundaki desteğimizi yineliyoruz." şeklinde konuştu.

"SAHA 2026'DA, TÜRKİYE'NİN SAVUNMA ALANINDA GELDİĞİ NOKTA GÖRÜLDÜ"

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Orada, Türkiye'nin savunma alanında geldiği nokta, Türkiye'nin dünyadaki katılımcılarla birlikte nasıl bir cazibe merkezi olduğu görüldü. Ama tabii burada teknolojik kapasitemizin, savunma alanında gerçekleştirdiğimiz büyük devrimlerin görülmesi kadar bu konudaki ilkelerimizin görülmesi de bizim açımızdan önemliydi.

Bununla ilgili çok güzel etkinlikler de yapıldı. Gazze'de çocukları yapay zekayla, teknolojik gelişmeyle öldürenlere karşı insan hayatını ve haysiyetini koruyacak bir teknolojik gelişme yani milli teknoloji hamlesi dediğimizin özünü oluşturan değerlerin savunulması bakımından da SAHA Fuarı'ndaki etkinlikler çok önemliydi."

Avrupa Birliği'nin (AB) bir kurumu tarafından geçen günlerde yayımlanan bir raporda, bazı AB üyesi ülkelerin, İsrail'in Gazze'ye dönük "barbar" saldırısı ve soykırımı devam ederken bile İsrail'e silah sattığının yer aldığına işaret eden Çelik, bunun teknolojiden elde edilen kar ve çıkarla insani değerlerin birbirinden kopmasına dair büyük bir trajediyi insanlığın önüne koyduğunu ifade etti.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Siyasetin, yönetimin ve her türlü hükümet etme biçiminin karşı karşıya kaldığı bir sınavdır bu. Yani Gazze'de soykırım devam ederken bazı AB üyesi ülkeler, İsrail'e silah ve silah sistemleri satmaya devam etmişler. İsrail'in üstelik yapay zeka, gelişmiş teknolojiler kullanarak çocukları, kadınları öldürdüğü apaçık ortadayken bunlar yapılmış. O sebeple SAHA Fuarı'nda ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin savunma sanayisi konusundaki yüksek gelişmişliğinin göstergesi olmanın yanı sıra bu konuda ortaya koyduğu değerlerin de ifadesi olması bakımından son derece önemlidir."

15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN HAZIRLIKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını feda ederek ülkenin egemenliğini koruyanları ve FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleyi her zaman son derece önemli bulduğunu vurgulayan Çelik, Erdoğan'ın bu mücadelenin kesintisiz sürmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

Çelik, "O gece egemenliğimize musallat olan FETÖ'nün darbe girişimine karşı canlarını feda eden şehitlerimizi, onların aziz hatıralarını her zaman hürmetle, rahmetle ve duayla anarız. Bugün de andık. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız hem şehitlerimizin hem de fedakar gazilerimizin bu konudaki eşsiz fedakarlıklarını bir kere daha hatırlattı. Bu sene, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin yıl dönümünde bunu daha yoğun bir şekilde idrak edeceğiz. O bakımdan Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hükümet kanadında ve parti kanadında yoğun hazırlıklar yapılacak. Bir kere daha şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz."

"AB, TÜRKİYE'Yİ SADECE SAVUNMA KONULARINDA HATIRLAMAMALIDIR"

Toplantılarda AB ile ilişkiler açısından son dönemdeki gelişmelere dönük kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını da bildiren Çelik, şunları kaydetti: "AB'den zaman zaman son derece yanlış açıklamalar geldiğinde tepkimizi gösteriyoruz. Daha makul açıklamalar geldiğinde bunların da güçlenmesi, güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Avrupa Birliği, Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. Avrupa Birliği, Türkiye'yle olan ilişkisini en geniş alanda hayata geçirirse aslında bugün yaşadığı sıkıntıların çoğunu ortadan kaldırır.

Bunu ilk söylediğimiz zamanlarda Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı bugün AB, bir küresel güç olarak birtakım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi. Ama bu fırsatı birtakım dar yaklaşımlarla kaybettiler. Bundan sonrasında tabii ki savunma ve güvenlik konusu bugünkü şartlarda son derece önemli ama onun ötesine geçen geniş bir yelpaze, ajanda içerisinde de AB-Türkiye işbirliğinin genişletilmesi gerektiğinin bir kere daha altını çiziyoruz."

Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
