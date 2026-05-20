CHP\'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu\'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde “mutlak butlan” tartışmalarının sürdüğü süreçte yayımladığı video mesajla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP'ye arınma çağrısı yaparken kendisine yönelik eleştirilere de sert sözlerle yanıt verdi.

"KİRLENEN SİYASET ÖNCE VİCDANI ÇÜRÜTÜR"

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları... Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.

"BU AĞIR SORUMLULUK..."

Ve dostlarım... Bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır.

CHP, HARAMIN SIĞINAĞI OLAMAZ

Dostlarım... Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim... Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.

"İFTİRALARINIZ DA TEHDİTLERİNİZ DE VIZ GELİR"

Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez! Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez! İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum. Bakınız; yetmiş yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın benim sevgili yurttaşlarım."

BAZI VEKİLLER VİDEOYU YENİDEN PAYLAŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu, bazı CHP'li milletvekilleri tarafından yeniden paylaşıldı. Bu vekiller arasında Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Ali Karaoba, Faik Öztrak, Kadim Durmaz ve İnan Akgün Alp yer aldı.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanal medya hesabından yayımladığı videoyla ilgili, "CHP, tertemiz bir partidir. Tertemiz bir parti olduğu için biz Kemal Bey ile Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' yaptık. Neden? Çünkü seçilmiş bir milletvekilimiz tutuklanmıştı. Bugün Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu da bu koltukta otursaydı; mesela iki ya da üç dönem belediye başkanlığımızı yapan ve onun döneminde seçilen çok kıymetli Zeydan Karalar tutuklandığında o da bizle yürürdü" dedi.