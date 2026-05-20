Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ersoy hakkında çok sayıda suçlama yer aldı.

AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy’un;

“Suç örgütü kurma ve yönetme”

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”

“Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

65 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede ayrıca Ersoy'un 11 kez cinsel saldırıdan cezalandırılması talep edilirken 65 yıla kadar hapsi istendi.

MAHKEME SÜRECİ BAŞLAYACAK

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

NÜFUZUNDAN FAYDALANMA ÇABASI

Hazırlanan iddianamede yer alan detaylar dikkat çekti. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, kadın mağdurlara kokain temin ederek onları istismar ağına sürüklediği belirtildi. Örgüt üyelerinin Ersoy'un nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunu düşünerek çevrelerindeki kadınları sistemli şekilde örgüt lideri Ersoy ile tanıştırdığı, duygusal yakınlık kurduğu ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdiği ifade edildi.

CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİ KOKAİN TUZAĞI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Bazı şüphelilerin televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiğini, böylece örgütün nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını değerlendirdi. İddianamede dikkat çeken bir başka detay ise uyuşturucu oldu. Mehmet Akif Ersoy liderliğinde hareket ederek mağdurlara kokain temin ettiği, uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar alma süreçlerinin zayıflatıldığı ve ardından çoklu cinsel birlikteliklerin yaşandığı öne sürüldü.

PARTİLERİN ADRESİ ULUS'TAKİ EV

Uyuşturucu maddelerin örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği, bazı şüphelilerin de mağdurları bu ortamlara götürerek cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı belirtildi.

MAĞDURLARDA PSİKOLOJİK TRAVMA YARATTI

Dosyada yer alan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını anlattı. Şüphelilerin savunmalarında suçlamaları reddettiği belirtilirken, gizli tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve alınan numunelerde uyuşturucu kullanımına ilişkin tespitlerin soruşturma dosyasına girdiği kaydedildi.

ÖRGÜTTEKİ ROLLERİ TEK TEK ANLATILDI

Örgüt üyelerinin rolleri iddianamede tek tek anlatıldı. İnşaat mühendisi Ahmet Göçmez'in Yetiş-Yakala isimli işletme sahibi olduğu, Ersoy'a en yakın kişilerden birisi olduğu, uyuşturucu ve seks partilerine yer sağladığı iddia edildi. Diğer örgüt üyesi Mustafa Manaz'ın sahibi olduğu lojistik şirkette Ersoy'un yüzde onluk hissesinin bulunduğu, yakın arkadaş oldukları belirtildi. Çoğu eylemin gerçekleştiği Ulus'taki dairenin Manaz ve Ersoy tarafından kiralandıkları, burada partiler düzenlediği iddianamede yer aldı.

UYUŞTURUCU PARTİLERİ, ÇOKLU İLİŞKİLER

İddianamede, örgüt üyesi Nurullah Mahmut Dündar'ın zaman zaman Ersoy'un programlarına çıkarak ekonomi üzerine yayın yaptığı ve Ersoy ile çok sayıda uyuşturucu partisi düzenlediği ve çoklu ilişkilerde yer aldığı kaydedildi. YouTube içerik üreten örgüt üyesi Taner Çağlı'nın yine uyuşturucu eylemlerine yer sağladığı ve bazı çoklu ilişiklerde yer aldığı iddianamede belirtildi. Yine Mehmet Akif Ersoy'un programına çıkan Ufuk Tetik örgüt üyesi olarak iddianamede yer aldı. Uyuşturucu partilerinde yer alan Tetik'in örgüt lideri Ersoy'a yakın isimlerden olduğu belirtildi.

"BENİ VEYİS ATEŞ ALIŞTIRDI" DEMİŞTİ

Ersoy, ifadesinde uyuşturucuya kendisini Veyis Ateş'in alıştırdığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanında uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk."