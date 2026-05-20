Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var - Son Dakika
Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var

20.05.2026 00:34
Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Tottenham'ı 2-1 yenerek rakibini ateş hattında bıraktı. Son hafta maçında Tottenham kaybeder, West Ham kazanır ise Tottenham küme düşecek.

Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-1 kazandı.

CHELSEA'DEN KRİTİK GALİBİYET

Chelsea'ye galibyeti getiren golleri 18. dakikada Enzo Fernandez ve 66. dakikada Andrey Santos kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 74'te Richarlison'dan geldi.

TOTTENHAM KÜME DÜŞEBİLİR 

Bu sonuçla birlikte Chelsea bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti. Ligde kalmak için büyük mücadele veren Tottenham 37. haftayı ateş hattında tamamladı. Ligde 38 puandaki Tottenham, son hafta Everton ile sahasında karşılaşacak. Bu maçtan alınacak 1 puan Tottenham'ı ligde bırakırken West Ham'ı da küme düşürecek. Tottenham'ın kaybetmesi ve West Ham'ın kazanması durumunda ise Tottenham lige veda edecek. 

