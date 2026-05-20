11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında

20.05.2026 17:20
Afyonkarahisar'da bir şahıs, 9 yaşındaki kızına küfür ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu yumruk darbeleriyle darp etti. Hırsını alamayan adam, çocuğu defalarca havaya kaldırıp yere fırlattı. Aldığı darbelerle bilincini kaybeden küçük çocuk yere yığıldı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Olay, 15 Mayıs'ta merkeze bağlı Susuz beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan A.A (36) isimli şahıs kızına küfür ettiği gerekçesiyle sokakta gördüğü 11 yaşındaki M.Y.A.'yı yumruk darbeleriyle darp etmeye başladı. Hırsını alamayan şahıs çocuğu yakasından tutarak defalarca havaya kaldırıp yere fırlattı. Çocuk dayağın etkisiyle bilincini yitirerek yere yığıldı. Bu sırada çevreden geçenler ise öfkeli şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan dayak olayı görenleri dehşete düşürdü.

TUTUKLANDI

Olayın ardından M.Y.A.'nın ailesi jandarmaya giderek A.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler A.A.'yı gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA

