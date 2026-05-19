Amasra'da Bayram Rezervasyonları Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasra'da Bayram Rezervasyonları Yüzde 80'e Ulaştı

Amasra\'da Bayram Rezervasyonları Yüzde 80\'e Ulaştı
19.05.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Amasra'da 500 bin turist bekleniyor, otel doluluk oranı yüksek.

BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi, şimdiden tüm konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, bayram tatilinde yüzde 100 doluluk beklediklerini ifade ederek, "Amasra'ya bayramda çok yoğun bir talep var. Hava şartlarının da müsait olması durumunda günübirlik turistlerle birlikte 500 binin üzerinde turist bekliyoruz" dedi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar, şimdiden yüzde 80'e ulaştı. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik ziyaretçilerle Kurban Bayramı tatili boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

'BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçemizde otel ve pansiyonlarımızda yüzde 80'e yakın doluluk oranımız oluştu. Son haftaya girdiğimiz şu günlerde konaklama tesislerindeki doluluk oranımızın yüzde 90 veya yüzde 100 olacağını söyleyebiliriz. İlçemiz Amasra'ya bayramda çok yoğun bir talep var. Hava şartlarının da müsait olması durumunda günübirlik turistlerle birlikte 500 binin üzerinde turist bekliyoruz. Amasra'mızın yanı sıra Bartın, mavi bayraklı İnkumu plajı, 80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütünları ve Küre Dağları Milli Parkı gibi güzellikler bulunuyor. Bartın Valiliğimiz koordinasyonunda Amasra Kaymakamlığımız, Amasra Belediyemiz ve derneğimiz olarak Kurban Bayramı'nda ilçemizi ziyaret edecek turistlerimizin rahat ve huzurlu şekilde tatil yapmaları için bütün tedbirleri aldık. Herkesi bekliyoruz" dedi.

İNKUMU'NA GÜNDE 15-20 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR

3 kilometrelik sahil şeridiyle İnkumu tatil beldesinin de bayram tatilinde ilgi görmesi bekleniyor. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Özellikle uzun süreli tatil dönemlerinde Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 15-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

TÜRİYE'DE TEK LAV SÜTUNLARI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan Türkiye'de ise sadece Bartın'daki 80 milyon yıllık Güzelcihasar Lav Sütunları'nı, Kurban Bayramı tatili boyunca 50 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra'da Bayram Rezervasyonları Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:44:19. #7.13#
SON DAKİKA: Amasra'da Bayram Rezervasyonları Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.