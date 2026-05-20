Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu

20.05.2026 00:33
Erzurum'da 32 yaşındaki Alihan Bülbül, cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Bülbül'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Erzurum'da cami önünde silahla vurulmuş halde bulunan 32 yaşındaki Alihan Bülbül hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

CAMİ ÖNÜNDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Yapılan incelemede Alihan Bülbül (32) olduğu belirlenen kişinin silahla kafasından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bülbül'ün cenazesinin yanında bir tabanca da bulundu. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Bülbül'ün yakınları fenalık geçirdi.

32 SUÇ KAYDI VAR

Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bu arada, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 01:11:40. #7.13#
