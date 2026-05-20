Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak

20.05.2026 21:01
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, futbol yönetimi için adı geçen Paolo Maldini ile ilgili konuşarak "Maldini ile oturduk konuştuk. Dünyadaki futbol aklımız, futbol elçimiz olacak. Beraber güzel şeyler yapacağız'' dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, futbol yönetimi için adı geçen Paolo Maldini ile ilgili L1 Üçgen YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. 

''FUTBOL ELÇİMİZ OLACAK''

Hakan Safi, Maldini'nin Fenerbahçe'de görev almayacağını ancak İtalyan teknik adamın görüşlerinden yararlanacaklarını söyleyerek, "Maldini ile oturduk konuştuk. Dünyadaki futbol aklımız, futbol elçimiz olacak. Beraber güzel şeyler yapacağız. Yarın yapacağım transferlerde Maldini’den faydalanacağız, faydalandık. Fenerbahçe'de çalışmayacak. Benim arkadaşım zaten kendisi." dedi.

''TRANSFERLERDE MALDINI'DEN FAYDALANACAĞIZ''

Sözlerine devam eden Hakan Safi, "Fikirleri güzel. İnşallah birlikte güzel şeyler yapacağız. En son Milan'ın şampiyonluğunda kendisinin çok payı vardı. Maldini var, başka arkadaşlarımız daha var. Bizim elçimiz olacak. Dünyadaki futbol elçimiz, aklımız olacak. O Milan'a ait, biz de buraya aitiz. Yarın yapacağım transferlerde Maldini'den faydalanacağız, faydalandık." sözlerini sarf etti.

''TÜRKİYE'Yİ BİLEN HOCA!''

Teknik direktörün kimin olacağı merak edilirken, bu konu hakkında da konuşan Safi, "Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz!" ifadelerini kullandı. 

