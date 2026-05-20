Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
20.05.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör konularında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini ibra etmeyi tavsiye ettiğini belirtirken, ''12 yıllık bir gidişatı durdurmak için gelmek istiyoruz. Bunu yaparken bir kısım eski arkadaşlar, çoğu yeni olacak. Cuma günü basına tanıtacağız'' dedi.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör konusunda taraftarlarına seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

"İBRA EDİLMELİLER"

Görev yapan son iki yönetimin ibra edilmesi gerektiğini ifade eden Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe’ye yeni bir olay ve tartışma konusu yaratmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Her iki dönemi de ibra edeceğiz. Fenerbahçe yoluna birlik ve beraberlik içinde devam edecek." dedi. 

"CUMA GÜNÜ TANITACAĞIZ"

Yeni yönetim kurulunu cuma günü tanıtacaklarını söyleyen Yıldırım, "12 yıllık bir gidişatı durdurmak için gelmek istiyoruz. Bunu yaparken bir kısım eski arkadaşlar, çoğu yeni olacak. Cuma günü basına tanıtacağız. Şampiyon olmamız için her şey uygun, iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var! Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupasına gitmiyor." ifadelerini kullandı. 

Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

''YERLİ VEYA YABANCI HOCAYI TARTIŞIYORUZ''

Teknik direktör konusuna değinen Aziz Yıldırım, "Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak." şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

''SANTRFOR İÇİN TOPLANTI YAPACAĞIZ''

Bu gece santrfor transferi için ekibiyle bir araya geleceğini belirten Aziz Yıldırım, "Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için toplantı yapacağız!" açıklamasını yaptı.

''PARA KISMI EN KOLAY ŞEY''

"Para kısmı en kolay şey. Rahat olun'' diyen Aziz Yıldırım, ''Ben ve ekip arkadaşlarım ateşten gömlek giydik, geçmişimizi ortaya koyduk bunu bilin. Çünkü buradan başka türlü dönmez, bizden başkası döndüremez haberiniz olsun!'' değerlendirmesinde bulundu. 

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu 22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu

20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 20:36:02. #7.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.