Mide kanaması geçiren Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika
20.05.2026 19:44
Eskişehir'deki konserinin ardından AFAD ile yapacağı toplantı için Ankara'ya doğru yola çıkan ünlü şarkıcı Haluk Levent, yolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlenen Levent, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Anadolu rock müziğinin sevilen ismi ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, Eskişehir’deki konser programının ardından Ankara’ya doğru seyir halindeyken yolda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan ünlü sanatçının mide kanaması geçirdiği ve önlem amaçlı yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı bildirildi.

AFAD TOPLANTISI İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI 

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’deki sahne performansını tamamlayan Haluk Levent, afet koordinasyon çalışmaları kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri ile gerçekleştireceği toplantıya katılmak üzere Ankara’ya doğru yola çıktı. Ancak yolculuk esnasında aniden rahatsızlık yaşayan ünlü isim, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne ulaştırıldı.

MİDE KANAMASI TEŞHİSİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI 

Hastanede uzman doktorlar tarafından yapılan ilk müdahaleler ve tetkikler sonucunda, Haluk Levent’in mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Kanamanın kontrol altına alınması ve hayati fonksiyonlarının yakından takip edilmesi amacıyla 57 yaşındaki Levent, hemen yoğun bakım servisine sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ancak doktorların gerekli tüm tıbbi müdahaleleri titizlikle sürdürdüğü öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından sanat dünyası ve AHBAP gönüllüleri hastaneye akın ederken, sevenleri de sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

