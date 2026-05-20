10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş

20.05.2026 20:48
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında kayıp başvurusu yapılan Ayşen Aycan'ın, boşandığı eşi Turgay Bekdeda tarafından darbedilerek öldürüldükten sonra boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Bekdeda'nın gösterdiği alanda yapılan kazıda insana ait kemiklere ulaşıldı.

10 YILDIR KAYIPTI

Çivril ilçesinde yaşayan Ayşen Aycan (21), 2016 yılında eşi Turgay Bekdeda'dan (40) boşandıktan 1 hafta sonra ortadan kayboldu. Aycan için bölgede arama çalışmaları yapıldı ancak kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı. Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan faili meçhul dosyalar ile ilgili Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşen Aycan dosyasını 10 yıl sonra raftan indirdi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayşen Aycan dosyasında tekrar çalışma başlatıldı. Cinayet bürosu ekipleri dosya üzerinde detaylı inceleme yaptı, çeşitli ifadeler aldı. Çalışmanın ardından cinayet bürosu ekipleri 19 Mayıs'ta Çivril ilçesinde yaptığı operasyonda kayıp olan Ayşen Aycan'ı boşandığı eşi oto yıkama iş yeri bulunan Turgay Bekdeda başta olmak üzere toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

ESKİ EŞİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Ayşen Aycan'ın 10 yıl önce öldürülüp, gömüldüğünü değerlendiren polis ekipleri boşandığı Turgay Bekdeda'yı çapraz sorguya aldı. Bekdeda, ifadesinde kayıp olan eski eşini öldürüp, gömdüğünü itiraf etti. Bekdeda, 10 yıl önce Ayşen Aycan'ı annesinin evinden aldığını, otomobilde tartıştıklarını ve darbederek öldürdüğünü, daha da Kıralan ve Tokça mahalleleri arasında boş bir araziye gömdüğünü söyledi.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Bekdeda'nın gösterdiği bölgede iş makineleriyle arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda insana ait kemik parçaları bulunarak Adli Tıp morguna gönderildi. Emniyetteki sorgusunun ardından 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, eski eşini öldürdüğünü itiraf eden Bekdeda, çıkarıldığı Çivril Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

