Beylikdüzü\'nde Kafeye Silahlı Saldırı

BEYLİKDÜZÜ'nde içerisinde müşterilerin bulunduğu kafe, kimliği belirsiz şüpheli tarafından kurşunlandı. Saldırı sırasında panik yaşanırken, olayda yaralanan olmadı. Kafeye 4 merminin isabet ettiği belirlenirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir kafe kimliği belirsiz şüpheli tarafından kurşunlandı. Saldırı sırasında kafenin içinde bulunan müşteriler panik yaşarken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kafeye 4 merminin isabet ettiği belirlenirken, çevrede 5 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.