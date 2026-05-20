Konyaspor\'da İlhan Palut geldi, bahar geldi

20.05.2026 22:14
Çağdaş Atan döneminde kötü günler geçiren Konyaspor, İlhan Palut'un gelişiyle ligde 14. sıradan dokuzunculuğa, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükseldi.

Süper Lig'de sezonu dokuzuncu sırada tamamlayan Konyaspor, 2025-2026 sezonunda 3 farklı teknik direktör görev yaptı. 

KONYASPOR'DA 3 FARKLI HOCA

Yeşil-beyazlı ekipte, Süper Lig’in 11. haftasında Samsunspor karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı. Uçar’ın ardından göreve getirilen Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor, ligde çıktığı maçlarda 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyet sonrası Çağdaş Atan ile de yollarını ayırdı. Atan, görev yaptığı süreçte Konyaspor’a galibiyet sevinci yaşatamadı. 

İKİNCİ İLHAN PALUT DÖNEMİ 

Daha sonra eski teknik direktörü İlhan Palut ile yeniden anlaşan Konyaspor, Palut yönetiminde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. İlhan Palut, takımı 14. sıradan alıp sezon sonunda 9. sıraya taşımayı başardı. Ayrıca İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi, yarı finalde Beşiktaş'ı geçerek finale yükselme başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlılar, finalde Cuma günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

İLHAN PALUT GELDİ, BAHAR GELDİ

Konyaspor’da, Süper Lig’in 20. haftasında alınan Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı ve göreve İlhan Palut getirildi. Küme düşmenin en ciddi adaylarından biri olarak gösterilen yeşil-beyazlı ekipte Palut, 21. hafta itibarıyla 1122 gün sonra yeniden takımın başında sahaya çıktı. Konyaspor, Palut yönetimindeki ilk maçında sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Ardından deplasmanda Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Konya temsilcisi, sonraki hafta sahasında Galatasaray’ı 2-0 yenerek moral buldu. Daha sonra deplasmanda RAMS Başakşehir’e 2-0 kaybeden Konyaspor, bu mağlubiyetin ardından çıkışa geçti. Yeşil-beyazlılar, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, ardından Kocaelispor’u 2-1, Gençlerbirliği’ni ise 1-0 mağlup etti. 28. haftada deplasmanda Samsunspor ile berabere kalan Konyaspor, sonraki haftalarda sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-0, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 ve evinde Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Ligin son bölümünde ise Çaykur Rizespor’a 3-2, Fenerbahçe’ye 3-0 ve Kayserispor’a 2-1 mağlup olan Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Palut, takımı 14. sıradan 9. sıraya taşımayı başardı.

EN ÇOK GOL YİYEN 6, EN ÇOK GOL ATAN 8. TAKIM

Konyaspor, bu sezon savunmada istediği performansı ortaya koyamadı ve Süper Lig’de en fazla gol yiyen 6. takım oldu. Yeşil-beyazlı ekip, oynadığı 34 maçta rakip fileleri 43 kez havalandırırken, kalesinde ise 50 gole engel olamadı. Konya temsilcisi, ligde yalnızca Fenerbahçe karşısında gol atamazken, Antalyaspor dışında tüm rakiplerinden gol yedi.

EN GOLCÜSÜ UMUT NAYİR

Konyaspor’da bu sezon ligde atılan 43 golün dağılımında birçok oyuncu skor katkısı verdi. Devre arasında Trabzonspor’a transfer olan Umut Nayir, kaydettiği 8 golle takımın en skorer ismi oldu. Yeşil-beyazlılarda Jackson Muleka 6 golle öne çıkarken, Enis Bardhi ile Blaz Kramer 5’er gol kaydetti. Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Diogo Gonçalves ve Yhoan Andzouana 2’şer gol atarken; Tunahan Taşçı, Deniz Türüç, Eren Cemali Yağmur, Jin-ho Jo ve Melih İbrahimoğlu ise 1'er kez fileleri havalandırdı.

Sözleşmesi feshedilen Pedrinho’nun 1, Alassane Ndao’nun 2 ve sezon başında yolların ayrıldığı Danijel Aleksic’in de 1 golü bulunuyor. İlk devrede oynanan RAMS Başakşehir maçında Jerome Opoku, Trabzonspor karşılaşmasında ise Okay Yokuşlu kendi kalesine gol attı.

10 GALİBİYETİN 6'SI PALUT DÖNEMİNDE 

Konyaspor'un, Süper Lig'de aldığı 10 galibiyetin 4'ü ligin ilk devresindeki maçlarda geldi. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-1, Gaziantep FK'yı 3-0, RAMS Başakşehir’i 2-1 ve Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Diğer 6 galibiyet ise İlhan Palut döneminde geldi. Palut ile Konyaspor, Galatasaray’ı 2-0, Kocaelispor’u 2-1, Gençlerbirliği’ni 1-0, Fatih Karagümrük’ü 3-0, Antalyaspor’u 2-0 ve Trabzonspor’u 2-1 yendi.

TRANSFERLERDEN 24 GOLE KATKI 

Yeşil-beyazlı ekibin transferleri Marius Stefanescu, Enis Bardhi, Jackson Muleka, Jin-Ho Jo, Yhoan Andzouana, Kazeem Olaigbe, Rayyan Baniya, Adamo Nagalo, Diogo Gonçalves, Berkan Kutlu, Arif Boşluk, Sander Svendsen, Deniz Türüç ve devre arasında takıma tekrar katılan Blaz Kramer toplam 24 gole katkı sağladı.

