Alarm verildi! Meteoroloji\'den 81 ile yağış uyarısı

20.05.2026 08:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış için peş peşe uyarılar yayımladı. Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van dışında kalan tüm illerde sağanak beklenirken; Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için "sarı" kodlu sel alarmı verildi. Uzmanlar, özellikle perşembe ve cumartesi günleri yağışların ülke genelinde etkisini artıracağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bugün itibarıyla yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

MGM; Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van dışında kalan tüm illerde sağanak beklendiğini duyurdu. Özellikle İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

5 İL İÇİN SARI KODLU SEL ALARMI

Meteoroloji, Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de yağışların çok kuvvetli olacağını belirterek sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğusunda, ayrıca Kahramanmaraş’ın batısında yağışların yer yer şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU’DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Yağışla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında öğle saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteoroloji, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu.

YAĞIŞLAR PAZARTESİYE KADAR SÜRECEK

Tahminlere göre yağışlı hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürecek. Özellikle perşembe ve cumartesi günleri Türkiye genelindeki 81 ilde gök gürültülü sağanak yağış görüleceği belirtildi.

Uzmanlar, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça olumsuz hava koşullarında trafiğe çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
20 MAYIS ÇARŞAMBA

21 MAYIS PERŞEMBE

22 MAYIS CUMA

23 MAYIS CUMARTESİ

24 MAYIS PAZAR




