Özdağ'dan CHP'ye Ziyaret

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP kurultayına ilişkin istinaf kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Özdağ, "Demokrasinin ağır bir krizden geçtiğini görüyorduk. Bugün bu kriz zirveye çıktı" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, istinafın CHP Kurultayına yönelik mutlak butlan kararı sonrası 6 günlük Antalya programını iptal ederek Ankara'ya döndü. Saat 02.00 civarında CHP Genel Merkezi'ne gelen Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Liderler görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli basın mensupları, hepinize iyi geceler. Hatta birkaç saat sonra gün ışıyacak. Bugün belki Türkiye siyasi tarihinin en kritik günlerinden birini yaşıyoruz. Belki de tarihi geçecek bir ana tanıklık ediyorsunuz. Bir partinin Sayın Genel Başkanı, bir diğer siyasi partiye gece 02.15'te bir ziyarette bulundu. Ardından da basın açıklaması yapıyoruz. Herhalde seçim akşamları hariç bu saatlerde genel merkezlerde kimsenin olmadığı günler ve bir siyasi partinin bir diğer siyasi partiye ziyaretinin bu vakitte olması çok nadir bir durum"

"HABERİ ALIR ALMAZ BİZİ ZİYARET İÇİN DÖNDÜ"

Sayın Genel Başkan 6 günlük yoğun bir çalışma programı için Antalya'ya gitti ve haberi alır almaz dakikalar için yolu geri döndü. Bizi ziyarete geldi. Ben kendisine, kıymetli ekibine bu anlamda, bu tarihi ve hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem de Türkiye demokrasisi açısından böyle kritik bir günde yaptığı dayanışma ziyareti için çok teşekkür ediyorum."

ÖZDAĞ: "KRİZ BUGÜN ZİRVEYE ÇIKTI"

Özdağ ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Değerli basın mensupları demokrasinin ağır bir krizden geçtiğini görüyorduk. Bugün bu kriz zirveye çıktı. 'Bütün siyasi partiler kapatalım, bir tek parti seçime girsin' atmosferi adeta oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin önüne bir çıkış stratejisi koyamayan, bir seçim stratejisi oluşturamayan iktidarın şimdi hukuku kullanarak muhalefeti tasfiye etmek için ardı ardına operasyonlar geliştirdiğini görüyoruz. Aday olanlar tutuklanıyorlar. Siyasi partiler bölünmeye çalışılıyor, kapatılmaya çalışılıyorlar, baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bütün bunlar yapılırken şu da söyleniyor, 'Ama hukuk bir karar aldı. Bu karar uygulanmalı. Ona saygı gösterilmeli.' Evet tabii ki hukuka saygı gösterilmeli ama önce iktidar Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayarak hukuka saygı göstermeli ki sonra diğer partilerden ve vatandaşlardan da mahkemelerin aldığı kararlara uyulmasını bekleyebilsinler. Ama bugün Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan, onları uygulamayı reddeden bir iktidar var. Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken; herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek, demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir."

"TÜRK HALKI KUZEY KORE, RUS HALKI DEĞİLDİR"

Biz devleti ve demokrasiyi savunmak için bugün buradayız. Bakın altını çizerek söylüyorum; devleti ve demokrasiyi savunmak için buradayız. Bugün bunu yapan yarın başka bir neler yapmaz? Ama Türkiye Kuzey Kore olmaz, Türk halkı Kuzey Kore halkı değil. Türkiye Rusya olmaz. Türkiye halkı Rus halkı değil. Türk halkı demokrasiye inanmış bir halk. Türk halkı demokrasiye olan derin inancını da birçok kez ortaya koymuş bir halk. Bu zor bir süreç. Sayın Genel Başkana ve bütün Cumhuriyet Halk Partililere bu zor süreçten geçerken biz de Zafer Partisi ve Zafer Partililer olarak desteğimizi beyan etmek için gecenin bu saatinde buradayız. Keşke hiç böyle bir karar alınmasaydı, keşke demokratik hukuk devleti bütün olağan akışı içerisinde işleseydi. Sizler de bu saatte burada olmasaydınız. Ama olağanüstü şartlar ve olağanüstü günlerde bu tür olağanüstü basın toplantıları ne yazık ki yapılmak zorunda kalıyor. Sayın Genel Başkanım, size ve arkadaşlarınıza içtenlikle demokrasi ve hukuk mücadelenizde başarılar dilerim. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz."