ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı

21.05.2026 07:30
ABD’nin New Mexico eyaletinde bir evde bulunan kimliği belirsiz madde faciaya yol açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, müdahale sırasında maddeye maruz kalan 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, maddenin temas yoluyla bulaştığını ve halk için tehdit oluşturmadığını açıkladı. İlk bulgular olayın uyuşturucu bağlantılı olabileceğini gösterirken, iki görevlinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

ABD’nin New Mexico eyaletine bağlı Mountainair kasabasında büyük panik yaşandı. Bir evde bulunan kimliği belirsiz madde nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, olaya müdahale eden 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, çarşamba günü bir evde aşırı doz şüphesi üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiğini açıkladı. Eve giren ekipler, içeride 4 kişiyi baygın halde buldu. Yapılan incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İKİ GÖREVLİNİN DURUMU AĞIR

New Mexico Eyalet Polisi, müdahale sırasında 18 ilk yardım görevlisinin söz konusu maddeye maruz kaldığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan görevlilerin karantinaya alındığı, sağlık durumlarının takip edildiği belirtildi. Yetkililer, iki görevlinin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

“HALK İÇİN TEHDİT YOK”

Polis, maddenin yalnızca temas yoluyla bulaştığının değerlendirildiğini, havadan yayılmadığını bildirdi. Bölge çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken, halk için şu an bir tehdit bulunmadığı ifade edildi.

“UYUŞTURUCU İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR”

Mountainair Belediye Başkanı Peter Nieto, ilk bulguların uyuşturucu bağlantılı bir olaya işaret ettiğini söyledi. Nieto, bazı sağlık görevlilerinin taburcu edildiğini ancak tam olarak iyileşmediklerini belirtti.

Kasabada yaşanan olayın ardından sosyal medyada uyuşturucu kullanımına yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi.

