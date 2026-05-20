Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz

20.05.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Oytun Erbaş, hantavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Erbaş, virüsün Kovid-19’dan çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini savunarak, “Kovidin öldürücülüğüyle hantavirüs kıyaslanamaz bile” dedi. Olası bir küresel salgında borsaların çökebileceğini ve insanların yıllarca evlerinden çıkamayabileceğini öne süren Erbaş, 2026 itibarıyla hantavirüsün insandan insana bulaşmaya başladığını iddia etti.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, tv100 ekranlarında katıldığı “Buket Aydın Soruyor” programında hantavirüsle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbaş, olası bir küresel salgının insanlık tarihini değiştirebileceğini savundu.

“BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLEYEBİLİR”

2018 yılından bu yana hantavirüs üzerine çalışmalar yapıldığını belirten Prof. Dr. Erbaş, püskürtmeli aşıların geliştirildiğini söyledi. Virüslerin öngörülebilir olduğunu ifade eden Erbaş, “Bütün dünyayı etkisi altına alınca yine tüm dünyayı etkileyebilecek ciddi bir virüs bu” dedi.

Hantavirüsün Kovid-19’dan çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini öne süren Erbaş, “Kovidin öldürücülüğüyle hantavirüs kıyaslanamaz bile” ifadelerini kullandı.

“BORSALAR ÇÖKER, HERKES EVLERE KAPANABİLİR”

Olası bir salgının ekonomik ve sosyal düzeni tamamen değiştirebileceğini savunan Erbaş, “Bütün borsalar çöker. Herkes evlerden yıllarca çıkamayabilir. Çok şey bitebilir. Bir günde dijital dünyaya geçebiliriz” dedi.

“2026’DA İNSANDAN İNSANA BULAŞTI”

19 Mayıs 2026 itibarıyla hantavirüsün insandan insana bulaştığını öne süren Erbaş, bunun “çok korkunç” bir gelişme olduğunu söyledi.

Daha önce sınırlı sayıda vaka bulunduğunu belirten Erbaş, “15 yıldan beri 34 vaka 11 ölüm vardı. Şimdi PCR pozitif vakalar var. Bulaşıyor bu virüs” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL DÜNYAYA GEÇİŞİN AYAK İZLERİ”

Açıklamalarının devamında yeni bir salgının toplum düzenini değiştirebileceğini savunan Prof. Dr. Oytun Erbaş, “Dünya tarihini değiştirebilir. Dijital dünyaya geçiş bu. Başka açıklaması yok. Herkes evinde otursun, tüketim azalsın olayı…” dedi.

Oytun Erbaş, Hantavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Oytun Erbaş Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yol yolcu yol yolcu :
    bukadarda atma din kardeşiyiz.. hem o kadar ekmek derdindeyizki ne sen nede virüs umrumuzda.inceldiği yerden kopsun buyursun gelsin. 2 1 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    hadi ordan ne biliyon da ne konuşuyon bu virüsün yayılma şekli hava ile olmuyo ki pandemiye dönsün 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel’in kullandığı 3 makam aracı incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı incelemeye alındı
İranlı kadının kimliği implant ve platinden tespit edildi İranlı kadının kimliği implant ve platinden tespit edildi
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler

12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:10:26. #7.13#
SON DAKİKA: Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.