Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz

Prof. Dr. Oytun Erbaş, tv100 ekranlarında katıldığı “Buket Aydın Soruyor” programında hantavirüsle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbaş, olası bir küresel salgının insanlık tarihini değiştirebileceğini savundu.
2018 yılından bu yana hantavirüs üzerine çalışmalar yapıldığını belirten Prof. Dr. Erbaş, püskürtmeli aşıların geliştirildiğini söyledi. Virüslerin öngörülebilir olduğunu ifade eden Erbaş, “Bütün dünyayı etkisi altına alınca yine tüm dünyayı etkileyebilecek ciddi bir virüs bu” dedi.
Hantavirüsün Kovid-19’dan çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini öne süren Erbaş, “Kovidin öldürücülüğüyle hantavirüs kıyaslanamaz bile” ifadelerini kullandı.
Olası bir salgının ekonomik ve sosyal düzeni tamamen değiştirebileceğini savunan Erbaş, “Bütün borsalar çöker. Herkes evlerden yıllarca çıkamayabilir. Çok şey bitebilir. Bir günde dijital dünyaya geçebiliriz” dedi.
19 Mayıs 2026 itibarıyla hantavirüsün insandan insana bulaştığını öne süren Erbaş, bunun “çok korkunç” bir gelişme olduğunu söyledi.
Daha önce sınırlı sayıda vaka bulunduğunu belirten Erbaş, “15 yıldan beri 34 vaka 11 ölüm vardı. Şimdi PCR pozitif vakalar var. Bulaşıyor bu virüs” ifadelerini kullandı.
Açıklamalarının devamında yeni bir salgının toplum düzenini değiştirebileceğini savunan Prof. Dr. Oytun Erbaş, “Dünya tarihini değiştirebilir. Dijital dünyaya geçiş bu. Başka açıklaması yok. Herkes evinde otursun, tüketim azalsın olayı…” dedi.
