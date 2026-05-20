Yıldız isme servet değerinde hediye, 1 saniye düşünmeden reddetti

Arsenal’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında ilginç bir olay yaşandı. Bir taraftar, yıldız savunmacı Gabriel’e yaklaşık 20 bin euro değerinde Rolex saat hediye etmek istedi.

TARAFTARDAN LÜKS HEDİYE

22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunun ardından Arsenal taraftarları futbolculara büyük ilgi gösterdi. Kutlamalar sırasında bir taraftarın Gabriel’e pahalı bir Rolex saat uzattığı görüldü.

DEĞERİ 20 BİN EURO

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre taraftarın vermek istediği Rolex saatin değerinin yaklaşık 20 bin euro olduğu belirtildi. Lüks hediye kısa sürede dikkat çekti.

GABRIEL KABUL ETMEDİ

Arsenal’ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel ise kendisine verilen hediyeyi kabul etmedi. Yıldız futbolcunun taraftara teşekkür ederek saati geri çevirdiği görüldü.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI SÜRÜYOR

Arsenal’da 22 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesi sonrası kutlamalar devam ediyor. Futbolcular ve taraftarlar tarihi başarının coşkusunu yaşamayı sürdürüyor.