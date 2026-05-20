Arsenal’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında ilginç bir olay yaşandı. Bir taraftar, yıldız savunmacı Gabriel’e yaklaşık 20 bin euro değerinde Rolex saat hediye etmek istedi.
22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunun ardından Arsenal taraftarları futbolculara büyük ilgi gösterdi. Kutlamalar sırasında bir taraftarın Gabriel’e pahalı bir Rolex saat uzattığı görüldü.
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre taraftarın vermek istediği Rolex saatin değerinin yaklaşık 20 bin euro olduğu belirtildi. Lüks hediye kısa sürede dikkat çekti.
Arsenal’ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel ise kendisine verilen hediyeyi kabul etmedi. Yıldız futbolcunun taraftara teşekkür ederek saati geri çevirdiği görüldü.
Arsenal’da 22 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesi sonrası kutlamalar devam ediyor. Futbolcular ve taraftarlar tarihi başarının coşkusunu yaşamayı sürdürüyor.
Son Dakika › Spor › Yıldız isme servet değerinde hediye, 1 saniye düşünmeden reddetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?