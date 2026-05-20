Festivalde anne-kız dehşeti: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!

20.05.2026 11:08
Cheltenham Hipodromu'nda yaşanan vahşet! İki kadın, genç bir kıza saldırıp saçını yolarken, diğer kadınlar çığlık atıp "Durun artık!" dedi. Güvenlik olaya müdahale etmedi. Polis, saldırganları bulamadı. #CheltenhamHipodromu #kadınaşiddet

İngiltere'nin dünyaca ünlü Cheltenham Hipodromu’nda düzenlenen ve kraliyet ailesi üyelerinden cemiyet hayatına kadar binlerce elit ismin katıldığı at yarışı festivali, bu kez sporla değil, kadınlar tuvaletinde yaşanan barbarlıkla gündeme oturdu. Alkolün dozunu kaçıran iki kadının, tuvalet sırasında bekleyen 20'li yaşlarındaki bir genç kıza vahşice saldırdığı iddia edildi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’ın özel olarak yayınladığı gizli kamera görüntüleri, İngiliz kamuoyunda infial yarattı. Lüks Guinness Village sahnesinin hemen arkasındaki tuvaletlerde kaydedilen 1 dakikalık video, adeta bir korku filmini andırıyor."

Saçını Başını Yoldular!" Kurbanın Kafasına Yumruk YağdıGörüntülerde, gözü dönmüş saldırganlardan birinin, genç kadını altına alarak kafasına acımasızca yumruklar indirdiği net bir şekilde görülüyor. Ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler savuran kadının hışmına uğrayan talihsiz kurbanın, olay sırasında saçlarının büyük bir bölümü kökünden koparıldı. 

Tuvaletteki diğer kadınların korku dolu çığlıkları ve "Aman Tanrım, durun artık!" feryatları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Yaşanan dehşet dakikalarının ardından, hipodromun özel güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği ancak saldırgan kadınları polise teslim etmek yerine sadece tesis dışına çıkararak serbest bıraktığı anlaşıldı.

İngiliz polisi, olay yerinde gözaltı yapılmadığı için kimlikleri belirlenemeyen magandaların peşine düştü. Dedektifler, haftalar süren teknik takibe ve incelenen yüzlerce saatlik kamera kaydına rağmen kadınların izini bulamadı. Çaresiz kalan emniyet güçleri, en sonunda şüphelilerin eşkal fotoğraflarını basına dağıtarak halktan yardım istemek zorunda kaldı.

Polis teşkilatından yapılan resmi açıklamada, birbirini kollayarak vahşice şiddet uygulayan bu iki kadının "anne ve kız" olduklarının değerlendirildiği belirtildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken firari anne-kızın eşkal bilgileri ise şöyle:

Olay günü üzerinde siyah-beyaz tüvit pelerin palto, siyah diz üstü çizmeler ve siyah külotlu çorap vardı.Kızı (20'li yaşlarında): Uzun ve belirgin kıvırcık sarı saçlı. Üzerinde kahverengi pelüş (kürk) mont ve yüksek topuklu diz üstü çizmeler bulunuyordu.

Gloucestershire Emniyet Sözcüsü, "Fotoğraflar çok net olmasa da bu iki kadını giyim tarzından, saçından veya duruşundan tanıyanların derhal 53260012005 ihbar koduyla web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz" diyerek İngiliz halkına çağrıda bulundu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
