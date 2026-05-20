Bakan Gürlek: 26,4 milyar liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, yaklaşık 26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağının çökertildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet teşkilatı ve ilgili tüm birimlerin titiz çalışmalarıyla 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı "Narkokapan Van" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonun, uyuşturucu ile mücadelede devletin kararlı iradesini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda, gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı adli ve idari tüm mekanizmalarımız tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde kararlılıkla işletilmektedir." ifadesini kullandı.

Gürlek, ayrıca Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Kararlı mücadelenin bir diğer somut örneği ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonudur. Yaklaşık 26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağına yönelik yapılan operasyonda, suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bir başka suç şebekesi daha çökertilmiştir. Her iki operasyon da devletimizin, suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir mücadele yürüttüğünü açıkça göstermektedir. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bu başarılı operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Van ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve operasyon süreçlerinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum."