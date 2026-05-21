İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor

21.05.2026 08:03
İsrail basınının önde gelen kuruluşlarından Ynet’in haberine göre, İsrail’in Türkiye ile yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle İstanbul Başkonsolosluğu’nu kapatma ihtimalini değerlendirdiği iddia edildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı içinde bu konuda görüş ayrılıkları yaşandığı belirtilirken, bazı yetkililerin kapatma kararının hata olacağını savunduğu öne sürüldü. Gazze saldırılarının ardından İsrailli diplomatların Türkiye’den ayrıldığı ve görevlerini Bulgaristan’dan sürdürdüğü aktarıldı.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin henüz resmi bir karar almadığı ancak İsrail Dışişleri Bakanlığı içinde konsolosluğun geleceğine ilişkin görüş ayrılıkları yaşandığı öne sürüldü.

“KAPATMAK HATA OLUR” GÖRÜŞÜ

İddiaya göre bazı yetkililer, İstanbul Başkonsolosluğu’nun kapatılmasının ciddi bir hata olacağını ve ilerleyen süreçte yeniden açılmasının oldukça zor hale gelebileceğini savundu.

Bazı isimlerin ise uzun süredir aktif kullanılmayan diplomatik temsilciliğin kamu kaynakları açısından gereksiz maliyet oluşturduğunu dile getirdiği belirtildi.

İSRAİLLİ DİPLOMATLAR TÜRKİYE’DEN AYRILMIŞTI

7 Ekim 2023’te başlayan Gazze saldırılarının ardından Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nda görev yapan İsrailli diplomatlar Türkiye’den ayrılmıştı.

İsrail’in Türkiye’ye atadığı diplomatların görevlerini Bulgaristan’dan sürdürdüğü, yerel personelin ise uzaktan çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

