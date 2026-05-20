CHP\'li eski vekilden partisine salvolar: Hırsızın partisi olmaz

20.05.2026 11:11
CHP eski milletvekili Cemal Okan Yüksel, partide gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “CHP arınmalı” diyerek parti içinde temizlenme çağrısında bulundu.

CHP’nin eski milletvekillerinden Cemal Okan Yüksel, son dönemde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Parti ayrımı yapılmaksızın yolsuzluğa karşı net tavır alınması gerektiğini belirten Yüksel, CHP’nin kendi içinde bir arınma sürecine girmesi gerektiğini söyledi.

“HIRSIZIN, RÜŞVETÇİNİN PARTİSİ OLMAZ”

25. ve 26. Dönem CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyasi kimliğin yanlışları savunma gerekçesi olamayacağını ifade etti.

Yüksel paylaşımında, “O şu partili, bu şu partili diye ayırım yapılmaz. Hırsız hırsızdır, ahlaksız ahlaksızdır. Sadece senin saflarında diye ahlaksızlığı savunmak seni de o ahlaksızlığa ortak yapar” ifadelerini kullandı.

Parti içindeki tartışmaları yakından takip ettiğini belirten Yüksel, “Ben şahsım adına bizim mahallede olan bu rezaletleri çok daha fazla önemsiyor ve kınıyorum” dedi.

“DEVLET KURAN PARTİNİN AHLAK ANLAYIŞI AYNI OLAMAZ”

Açıklamasında CHP’nin tarihine vurgu yapan Yüksel, dikkat çeken bir benzetmede bulundu. Yüksel, “Avukatlık bürosunda kurulan bir partinin ahlak anlayışı ile savaş cephelerinden gelip devlet kuran bir partinin ahlak anlayışı aynı olamaz” sözleriyle parti içindeki tartışmalara tepki gösterdi.

“AYRIK OTLARINI TEMİZLEMELİ VE ARINMALI”

CHP’nin kendi içinde bir temizlenme sürecine girmesi gerektiğini savunan Yüksel, “Kuruluşun ve kurtuluşun partisi içindeki ayrık otlarını temizlemeli ve arınmalı” ifadelerini kullandı.

Kimsenin yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirten Yüksel, Türkiye’de iktidar olmanın yolunun temiz siyasetten geçtiğini söyledi.

Açıklamasının sonunda ise “Ancak böylece ahlaksıza ahlaksız, hırsıza hırsız deme hakkına sahip oluruz. Türkiye’de iktidar olmanın yolu temizlenmek ve arınmaktır. Nokta” dedi.

