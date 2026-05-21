Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?

Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "mutlak butlan" kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini telefonla aradığını ancak bu aramaya geri dönmediğini söyledi. Özel, o anki gergin atmosferi işaret ederek, "Dönsem zaten ne konuşacağız? Bu psikoloji içinde o telefona dönmenin bir anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.

Özel şunları söyledi: "Yoğun bir toplantı, sonra partilerden ziyaretler vardı. Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu var. Henüz dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız? Bugün zaten yargı kararına saygılıyız diyen bir vekili disipline vermişiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun AKP yargısı eliyle koltuğa döneceğini hayal bile etmek istemem.

Bu gece bu psikoloji içinde o telefona dönmenin manası olmaz. Bu telefon o kararla uzlaşmaysa öyle bir şey olmaz. Elbette bir şekilde telefonuna dönülecek. Bir butlan kararını meşru görmesini beklemesini beklemem. Ben genel merkezdeyim. Bundan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezdeyiz.""