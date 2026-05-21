Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) son kurultayına yönelik yapılan itirazı karara bağladı. Mahkeme, kurultay sürecinde hukuka aykırılıklar tespit ederek "mutlak butlan" kararı verdi. Bu kararla birlikte Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi görevden düştü.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL ARASINDA İLK TEMAS

Mahkeme, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden göreve iade edilmesine hükmetti. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında temas sağlanıp sağlanmayacağı merak edilirken Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten açıklama geldi.

ÖZEL'İ TELEFONLA ARAYACAK

Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içinde Özgür Özel’i telefonla arayacağını belirtti. İki isim arasındaki görüşmedenin ardından gerginliğin düşüp düşmeyeceği, Özel'in nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.