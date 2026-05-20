Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı

Ankara'da meydana gelen maddi hasarlı bir trafik kazasının ardından, çevredeki yaşlı bir vatandaş kazanın şokunu yaşayan gençleri sakinleştirmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

ŞOKU ATLATMALARI İÇİN TOKAT ATTI

Gençlerin yanına gelen yaşlı adam, şoku atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla sırayla gençleri tokatlamaya başladı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

"BANA DA VUR" DİYE SIRAYA GİRDİ

Olay sırasında kazazede gençlerden birinin annesinin, "Vursun vursun annem, cana mı gelsin?" diyerek yaşlı adama destek vermesi dikkat çekti. Bu sırada gruptaki diğer bir gencin de "Bana da vur" diyerek sıraya girmesi, kazanın yarattığı gergin atmosferi bir anda eğlenceli anlara dönüştürdü.