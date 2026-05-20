Ankara\'da E-imza Davası: 286 Sanık Yargılanıyor

ANKARA'da kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği iddiasına ilişkin 286 sanığın yargılandığı davada, örgüt lideri olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, "Türktrust'un bu dosyada çok büyük ihmali olduğunu düşünüyorum, önüne gelene e-imza dağıtmışlar" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen e-imza soruşturması kapsamında 3 ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerde toplam 286 kişi hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından dava açıldı. Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirilen 3 dosyanın duruşması, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü. Duruşmaya aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Ali Çiçekli savunmasında, yaklaşık 20 aydır cezaevinde bulunduğunu belirterek, "Örgüt üyelerinden hiçbirisini tanımıyorum. Olaylar olduğunda da cezaevindeydim. Kaçma şüphem yoktur. Hiç kimseyle bir bağlantım da yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Ben bir suç işlemedim" dedi.

'DİPLOMA YAPABİLSEM KIZIMA YAPARDIM'

Tutuklu sanık Ayhan Ateş ise mağdur olduğunu öne sürerek, "Üzerime diploma yapılmış ama benim yaptığıma dair bir delil yok. Diploma yapmak gibi bir imkanım olsa kendi kızıma yapardım. Oğlum ehliyet sınavından başarısız oldu; böyle bir suçla alakam olsa oğluma da yardımcı olurdum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen de e-imzalarla ilgisinin bulunmadığını savunarak, "Çıkartılan imzalarla aynı şehirde bile değilim. Olaydan herhangi bir menfaat elde etmediğim açıktır. Bu işin dahilinde olan bir suçlu değilim" diye konuştu.

'E-İMZANIN NE OLDUĞUNU BİLMEM'

Tutuklu sanık Mıhyeddin Yakışır ise daha önce birkaç e-imza çıkardığını kabul ettiğini belirterek, "Ziya Kadiroğlu'yla tesadüfen tanıştım ve onun talebi doğrultusunda e-imza çıkardım. Ben e-imzayı alırken herhangi bir marketten çikolata alır gibi kimliğimi uzatıp kolay bir şekilde aldım. E-imzanın ne olduğunu ve ne için kullanıldığını bilmem. İlkokul mezunuyum" dedi.

Suç örgütünün kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu da savunmasında, çocukluk arkadaşı olduğunu söylediği Ali Çiçekli ile bir cenazede karşılaştıklarını belirterek, "Kendisi Atatürk Üniversitesi'nde mezun olamayan kişileri mezun ettiğini söyledi. Deneme amaçlı isim verdim. Yaptığım işlemlerin e-imza ile değil kullanıcı adı ve şifre ile yapıldığını söyledim. Ben bu işlemlerde e-imza kullanmadım. Türktrust'un bu dosyada çok büyük ihmali olduğunu düşünüyorum, önüne gelene e-imza dağıtmışlar" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından duruşmayı yarına erteledi.