Gürsel Tekin\'in kayyumluk görevi son buldu

CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada karar çıktı.

"38. KURULTAY MUTLAK BUTLANLA MALUL"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Hatip Karaaslan, Levent Çelik, Kamile Bahar Önal ve Yılmaz Özkanat’ın istinaf başvurularını kabul ederek, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24 Ekim 2025 tarihli kararını kaldırdı.

Daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul’daki hukuk-ceza dosyalarında yer alan deliller, ifade tutanakları ve resmi belgeleri birlikte değerlendirdi. Kararda, hem 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı’nın hem de 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nin "kanunun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) ile malul olduğu" belirtildi.

KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİM İÇİN "GÖREVLERİNE DEVAM" KARARI

Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın yapıldığı tarihten itibaren iptaline, kurultayın iptal edilmiş sayılması nedeniyle bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların da iptaline karar verdi. Kararda, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay öncesi genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevlerine "aynen devam etmelerine" hükmedildi.

GÜRSEL TEKİN'İN KAYYUMLUK GÖREVİNE SON VERİLDİ

Aynı şekilde, CHP İstanbul İl Kongresi’nin de iptali nedeniyle kongre öncesi il başkanı ve il organlarının görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Alınan söz konusu kararla birlikte Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi sona erirken, İstanbul İl Başkanlığına Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı. Coşkun, eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak alması üzerine göreve vekaleten getirildi.