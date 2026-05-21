CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz

21.05.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkemenin CHP kurultayını iptal edip mutlak butlan kararıyla Özgür Özel ve yönetimini görevden almasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Gereken yapılacak." dedi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin son kurultayını iptal edip mutlak butlan kararı verdi. Kararla birlikte Özgür Özel ve yönetimi görevden alındı. Mahkemenin bu kararı, siyaset gündemine bomba gibi düşerken ana muhalefet partisinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

CHP'DEN "KARARI TANIMIYORUZ" AÇIKLAMASI

Kararın ardından CHP'den ilk resmi açıklama Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi. Mahkemenin kararını tanımadıklarını belirten Başarır tv100'e yaptığı açıklamada, "Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Gereken yapılacak." ifadelerini kullandı.

"KARARLAR BİZİM AÇIMIZDAN YOK HÜKMÜNDEDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Talimatla karar veren mahkemelerin aldığı bütün kararlar bizim açımızdan yok hükmündedir. Genel merkezimize, milletin bize emanet ettiği, örgütün emanet ettiği genel merkezimize sahip çıkmaya gidiyoruz."

Öte yandan mahkemenin kararında, "Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali" nedeniyle "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" karar verdi. Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TEDBİREN GÖREVİ ÜSTLENMESİNE KARAR VERİLDİ"

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."

Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı "oy birliğiyle" aldı.

Ali Mahir Başarır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Erdoğan’dan, “Bayramda İstanbul’da mısınız“ sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der Erdoğan'dan, "Bayramda İstanbul'da mısınız?" sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der?
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Aydın’da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi Aydın'da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi
Ambulans gelmedi, maç iptal edildi Ambulans gelmedi, maç iptal edildi
Panathinaikos’ta Ergin Ataman depremi Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi

18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
17:41
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı
Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
17:41
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 18:38:39. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.