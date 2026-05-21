CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin son kurultayını iptal edip mutlak butlan kararı verdi. Kararla birlikte Özgür Özel ve yönetimi görevden alındı. Mahkemenin bu kararı, siyaset gündemine bomba gibi düşerken ana muhalefet partisinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

CHP'DEN "KARARI TANIMIYORUZ" AÇIKLAMASI

Kararın ardından CHP'den ilk resmi açıklama Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi. Mahkemenin kararını tanımadıklarını belirten Başarır tv100'e yaptığı açıklamada, "Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Gereken yapılacak." ifadelerini kullandı.

"KARARLAR BİZİM AÇIMIZDAN YOK HÜKMÜNDEDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Talimatla karar veren mahkemelerin aldığı bütün kararlar bizim açımızdan yok hükmündedir. Genel merkezimize, milletin bize emanet ettiği, örgütün emanet ettiği genel merkezimize sahip çıkmaya gidiyoruz."

Öte yandan mahkemenin kararında, "Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali" nedeniyle "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" karar verdi. Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TEDBİREN GÖREVİ ÜSTLENMESİNE KARAR VERİLDİ"

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."

Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı "oy birliğiyle" aldı.