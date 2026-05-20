Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi

20.05.2026 22:04
EuroLeague'de dörtlü finale çıkamayan Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

EuroLeague'de adını son dört takım arasına yazdıramayan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta sıcak bir gelişme yaşandı. 

PANATHINAIKOS'TA ANTRENMANLAR BAŞLAMADI

Yunanistan Ligi'nde yarı finale yükselmesinin ardındanSerinin ardından takıma verilen üç günlük arada yeşil-beyazlı ekip henüz antrenmanlara başlamadı. Üstelik çarşamba günü yapılması planlanan idman da kulüpteki olağanüstü gündem sebebiyle iptal edildi.

KADER TOPLANTISI YAPILACAK

PAOK ile oynanacak kritik yarı final serisinin hazırlıklarının perşembe günü başlaması bekleniyor. Ancak aynı günün akşamında kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos ile başantrenör Ergin Ataman'ın bir araya gelerek kader toplantısı yapacağı belirtildi. 

ERGİN ATAMAN İLE VEDALAŞILABİLİR

Yunan basını, bu kritik zirvenin ardından Panathinaikos'un tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman ile yollarını ayırabileceğini ifade etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
