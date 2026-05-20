Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi

EuroLeague'de adını son dört takım arasına yazdıramayan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta sıcak bir gelişme yaşandı.
Yunanistan Ligi'nde yarı finale yükselmesinin ardındanSerinin ardından takıma verilen üç günlük arada yeşil-beyazlı ekip henüz antrenmanlara başlamadı. Üstelik çarşamba günü yapılması planlanan idman da kulüpteki olağanüstü gündem sebebiyle iptal edildi.
PAOK ile oynanacak kritik yarı final serisinin hazırlıklarının perşembe günü başlaması bekleniyor. Ancak aynı günün akşamında kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos ile başantrenör Ergin Ataman'ın bir araya gelerek kader toplantısı yapacağı belirtildi.
Yunan basını, bu kritik zirvenin ardından Panathinaikos'un tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman ile yollarını ayırabileceğini ifade etti.
