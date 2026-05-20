EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi

20.05.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 11 Nisan'dan bu yana başarıyla devam eden EFES-2026 Müşterek Tatbikatı'nda sahne alan yerli üretim T129 ATAK helikopterleri, milli lazer güdümlü CİRİT füzeleriyle belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti. TUSAŞ tarafından en zorlu iklim şartlarına uygun geliştirilen, 2 bin 720 beygir gücündeki dev taarruz helikopterlerinin performansı TSK'nın havada ulaştığı gücü bir kez daha kanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ülke güvenliğini en üst düzeyde tutmak ve olası acil durum ile küresel tehditlere karşı her an hazırlıklı olmak amacıyla yürüttüğü askeri faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.

NEFES KESİCİ GÖRÜNTÜLER

Bu kapsamda 11 Nisan'da İzmir'de başlatılan ve Türkiye'nin en büyük birleşik ve müşterek askeri organizasyonlarından biri olan EFES-2026 Tatbikatı sahadan gelen nefes kesici görüntülerle sürüyor. EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Tatbikat Alanında başladı. Çok sayıda askeri personelin, zırhlı kara araçlarının ve deniz unsurlarının katıldığı dev tatbikatta gökyüzünün hakimi ise yerli taarruz helikopterleri oldu.

EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi

CİRİT FÜZELERİYLE NOKTA ATIŞI: TAM İSABET

Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde başarıyla yürütülen tatbikatın atışlı safhalarına ait paylaşılan son görüntüler, Türk savunma sanayiinin ulaştığı gücü bir kez daha gözler önüne serdi. Senaryo gereği belirlenen düşman hatlarına yönelik operasyon başlatan yerli üretim T129 ATAK taarruz helikopterleri, yine tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen lazer güdümlü CİRİT füzelerini ateşledi. Zorlu koordinatörlük testlerinden geçen füzeler, hedefleri tam isabetle imha ederek izleyenlerden tam not aldı.

EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi

ZORLU COĞRAFYALARIN KORKUSUZ GÜCÜ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından TSK envaterindeki en etkili taarruz unsuru olması amacıyla geliştirilen T129 ATAK Helikopteri, yüksek irtifa ve ekstrem sıcaklık gibi en ağır coğrafi ve iklim koşullarında dahi maksimum performans gösterebilecek bir aerodinamik yapıya sahip. Bünyesinde barındırdığı iki adet güçlü motoru sayesinde toplamda 2 bin 720 beygir güç üretebilen bu ölümcül hava aracı, saatte 269 kilometre maksimum seyir hızına ulaşabiliyor. Manevra kabiliyeti dünyadaki muadillerine oranla parmak ısırtan ATAK, 20 bin feet irtifada tam 3 saat boyunca kesintisiz olarak havada kalıp görev icra etme yeteneğiyle öne çıkıyor.

EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi

PİLOTUN BAKIŞI HEDEFİ YOK ETMEYE YETİYOR

Gelişmiş teknolojik altyapısıyla dikkat çeken helikopter, modern aviyonik sistemleri ve pilotların kullandığı kaska entegre kumanda birimi (AVCI) sayesinde operasyonel kolaylık sağlıyor. Bu sistem sayesinde pilot, kafasını çevirip sadece baktığı doğrultudaki hedefleri anında tespit edip kilitlenebiliyor. Uzun menzilli tanksavar füzesi UMTAS, lazer güdümlü CİRİT füzeleri ve yakın çatışmalar için burun kısmında yer alan 20 mm'lik döner top sistemiyle donatılan T129 ATAK, TSK'nın caydırıcı gücünü sahada ve sınır ötesinde en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor.

EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi

Kara, hava ve deniz unsurlarının kusursuz bir koordinasyon içinde hareket ettiği EFES-2026 Tatbikatı'nda ATAK helikopterlerinin sergilediği bu göz kamaştırıcı performans, Türkiye'nin yakın hava desteği ve helikopter filosu kapasitesinin sahadaki etkinliğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi

BAKAN GÜLER DE TAKİP ETTİ 

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatı konuk bakanlar ve komutanlarla birlikte takip etti.

EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi

Helikopter, Gündem, Güncel, TUSAŞ, Ordu, TSK, Son Dakika

Son Dakika Tatbikat EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa’ya gittiler hem de Arsenal’i şampiyon yaptılar Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'ya gittiler hem de Arsenal'i şampiyon yaptılar
Almus Barajı’nda doluluk yüzde 100’e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Tam 22 sene sonra gelen sevinç Bitiş düdüğü gelince hepsi havalara uçtu Tam 22 sene sonra gelen sevinç! Bitiş düdüğü gelince hepsi havalara uçtu
Maç bitince binlerce taraftar sokaklara döküldü Maç bitince binlerce taraftar sokaklara döküldü
Altında kayıp derinleşti Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü Altında kayıp derinleşti! Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü
Köy sulara gömüldü, minarenin ucu görünür kaldı Köy sulara gömüldü, minarenin ucu görünür kaldı
“Boynuz kulağı geçti“ dedirten olay Arteta resmen tarih yazdı "Boynuz kulağı geçti" dedirten olay! Arteta resmen tarih yazdı
Alarm verildi Meteoroloji’den 81 ile yağış uyarısı Alarm verildi! Meteoroloji'den 81 ile yağış uyarısı

22:14
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi
Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
20:20
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:59
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 22:36:09. #7.12#
SON DAKİKA: EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.