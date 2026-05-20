EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ülke güvenliğini en üst düzeyde tutmak ve olası acil durum ile küresel tehditlere karşı her an hazırlıklı olmak amacıyla yürüttüğü askeri faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.

NEFES KESİCİ GÖRÜNTÜLER

Bu kapsamda 11 Nisan'da İzmir'de başlatılan ve Türkiye'nin en büyük birleşik ve müşterek askeri organizasyonlarından biri olan EFES-2026 Tatbikatı sahadan gelen nefes kesici görüntülerle sürüyor. EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Tatbikat Alanında başladı. Çok sayıda askeri personelin, zırhlı kara araçlarının ve deniz unsurlarının katıldığı dev tatbikatta gökyüzünün hakimi ise yerli taarruz helikopterleri oldu.

CİRİT FÜZELERİYLE NOKTA ATIŞI: TAM İSABET

Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde başarıyla yürütülen tatbikatın atışlı safhalarına ait paylaşılan son görüntüler, Türk savunma sanayiinin ulaştığı gücü bir kez daha gözler önüne serdi. Senaryo gereği belirlenen düşman hatlarına yönelik operasyon başlatan yerli üretim T129 ATAK taarruz helikopterleri, yine tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen lazer güdümlü CİRİT füzelerini ateşledi. Zorlu koordinatörlük testlerinden geçen füzeler, hedefleri tam isabetle imha ederek izleyenlerden tam not aldı.

ZORLU COĞRAFYALARIN KORKUSUZ GÜCÜ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından TSK envaterindeki en etkili taarruz unsuru olması amacıyla geliştirilen T129 ATAK Helikopteri, yüksek irtifa ve ekstrem sıcaklık gibi en ağır coğrafi ve iklim koşullarında dahi maksimum performans gösterebilecek bir aerodinamik yapıya sahip. Bünyesinde barındırdığı iki adet güçlü motoru sayesinde toplamda 2 bin 720 beygir güç üretebilen bu ölümcül hava aracı, saatte 269 kilometre maksimum seyir hızına ulaşabiliyor. Manevra kabiliyeti dünyadaki muadillerine oranla parmak ısırtan ATAK, 20 bin feet irtifada tam 3 saat boyunca kesintisiz olarak havada kalıp görev icra etme yeteneğiyle öne çıkıyor.

PİLOTUN BAKIŞI HEDEFİ YOK ETMEYE YETİYOR

Gelişmiş teknolojik altyapısıyla dikkat çeken helikopter, modern aviyonik sistemleri ve pilotların kullandığı kaska entegre kumanda birimi (AVCI) sayesinde operasyonel kolaylık sağlıyor. Bu sistem sayesinde pilot, kafasını çevirip sadece baktığı doğrultudaki hedefleri anında tespit edip kilitlenebiliyor. Uzun menzilli tanksavar füzesi UMTAS, lazer güdümlü CİRİT füzeleri ve yakın çatışmalar için burun kısmında yer alan 20 mm'lik döner top sistemiyle donatılan T129 ATAK, TSK'nın caydırıcı gücünü sahada ve sınır ötesinde en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor.

Kara, hava ve deniz unsurlarının kusursuz bir koordinasyon içinde hareket ettiği EFES-2026 Tatbikatı'nda ATAK helikopterlerinin sergilediği bu göz kamaştırıcı performans, Türkiye'nin yakın hava desteği ve helikopter filosu kapasitesinin sahadaki etkinliğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

BAKAN GÜLER DE TAKİP ETTİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatı konuk bakanlar ve komutanlarla birlikte takip etti.