Trump: Sert bir şekilde vurabiliriz
Trump: Sert bir şekilde vurabiliriz

Trump: Sert bir şekilde vurabiliriz
20.05.2026 22:41
ABD Başkanı Donald Trump, Sahil Güvenlik Akademisi'nde yaptığı konuşmada İran'ın donanma ve hava kuvvetlerinin çöktüğünü iddia ederek, "Gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa anlaşma mı imzalayacaklar?" sözleriyle gözdağı verdi. Trump'ın "Sert vururuz" tehditleri sürerken, Pakistan İçişleri Bakanı'nın iki ülke arasındaki 14 maddelik gizli nükleer müzakere metinlerini netleştirmek üzere Tahran'da arabuluculuk yürüttüğü açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde bulunan Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ŞU ANDA TEK SORU ŞU: GİDİP BU İŞİ BİTİRECEK MİYİZ, YOKSA BİR ANLAŞMA İMZALAYACAKLAR MI?"

ABD ordusunun "önemli işler" yaptığını ve yakın zamanda da Venezuela ile İran'da "başarılı adımlar" attığını ifade eden Trump, İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini savundu.

Trump, "(İran'ın) Her şeyi gitti, donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, neredeyse her şey. Şu anda tek soru şu: Gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı? Bakalım ne olacak?" diye konuştu. 

"İRAN’I SERT ŞEKİLDE VURABİLİRİZ"

Trump, sözlerine şu şekilde devam etti: “İran’ın nükleer silahı olamaz, buna asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda dünyadaki birçok ülke bizi destekliyor. İran’ı sert şekilde vurabiliriz”

 "ABD PAKİSTANLI ARABULUCULAR ÜZERİNDEN İRAN’A YENİ BİR TEKLİF İLETTİ"

Öte yandan İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansının, Tahran müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran’ın 3 gün önce 14 maddelik teklifini göndermesinin ardından ABD’nin Pakistanlı arabulucular aracılığıyla yeni bir teklifi İran’a ilettiğini aktardı.

İran’ın son teklifi incelediği ve yanıt vermediği belirtilen haberde, Pakistanlı arabulucunun tekliflerdeki farklılıkları gidermek amacıyla Tahran’da bulunduğu ifade edilerek, henüz hiçbir konunun kesinleşmediği vurgulandı.

PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI TAHRAN’DA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile devam eden mesaj alışverişine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi’nin İran ziyaretinin amacının ABD ile mesaj alışverişini kolaylaştırmak ve taraflar arasında gönderilen metinleri netleştirmek için ek açıklamalar sunmak olduğunu belirtmişti. Bekayi, ABD tarafına karşı "güçlü ve makul şüpheler" olmasına rağmen İran'ın "ciddiyet ve iyi niyetle" müzakerelere devam ettiğini ifade etmişti. 

