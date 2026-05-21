Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

21.05.2026 17:41
CHP'nin 2023'teki kurultayının iptaline ilişkin açılan davada mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararında "ihtiyati tedbir" detayı dikkat çekti. Buna göre, ihtiyati tedbir verildiği için Özgür Özel ve yönetiminin döneminin sona erdiği, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesi öngörülüyor.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da ‘mutlak butlan’ kararı verdi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.

MAHKEME, İHTİYATİ TEDBİR UYGULANMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme, kurultayda "mutlak butlan" (hukuken geçersizlik) olduğu iddiasıyla açılan davada, nihai karar verilene kadar "ihtiyati tedbir" uygulanmasına hükmetti.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR

Alınan bu ihtiyati tedbir kararıyla birlikte, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin görev dönemi sona erdi. Mahkeme kararı doğrultusunda, kurultay öncesindeki yönetime geri dönülmesi gerektiği için eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tedbiren yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesinin önü açıldı.

Mahkemenin karar özetinde ise şu ifadeler yer aldı: "CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayının mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayının mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeni ile iptaline karar verildiğinden bu tarihten sonra yapılan tüm Olağan ve Olağanüstü Kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptaline, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine, 08/10/2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline, 08/10/2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresinden önceki duruma dönülmesine, kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine aynen devam etmelerine

ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Asıl ve birleşen Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/176 Esas sayılı dosyasında davacı Hatip Karaaslan, birleşen Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/72 Esas sayılı dosyasında davacı Levent Çelik, birleşen Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/140 Esas sayılı dosyasında davacı Kamile Bahar Önal, birleşen Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/99 Esas sayılı dosyasında davacı Yılmaz Özkanat’ın ihtiyati tedbir taleplerinin KABULÜ ile mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine/göreve iadelerine karar verildi."

    Yorumlar (1)

  • SELO SELO:
    özledik seni kemal bey hoşgeldin şeref verdin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
