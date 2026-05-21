İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi

21.05.2026 16:40
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak hakkında tahliye kararı verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı yolsuzluk davasının 41’inci celsesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu iş insanı Murat Kapki’nin kardeşi Serdar Kapki savunmasına devam etti.

SAVCI 5 KİŞİ İÇİN TAHLİYE İSTEDİ

Duruşma sırasında cumhuriyet savcısı, dosyada tutuklu bulunan 5 kişi hakkında tahliye talebinde bulundu. Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesi yapmak üzere duruşmaya ara verdi.

"KARARI OY BİRLİĞİYLE ALDIK"

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine hükmetti. Mahkeme başkanı, "Tatilimiz dolduğu için bir sonraki gözden geçirme tarihimiz de 18 Haziran'a denk geliyor. 18 Haziran 2026'da yapacağız, şu an hakkında tahliye kararı verdiğimiz sanıkların isimlerini okuyorum. Kararı yine oy birliğiyle aldık" dedi.

Tahliye edilen isimler şöyle:

  • Iraz Bayrak
  • Orhan Gazi Erdoğan
  • Mustafa Keleş
  • Engin Ulusoy
  • Gökhan Köseoğlu
  • Seza Büyükçulha
  • Ahmet Şahin
  • Cevat Kaya
  • Hakan Aplak

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak “butlan“ yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
