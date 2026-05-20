AB ve NATO'dan Rusya'ya Tepki

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Moskova'nın, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik dron saldırılarında Baltık topraklarını kullandığı iddialarına "uygun" bir yanıt hazırlamasına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Baltık ülkeleriyle dayanışma mesajı verdi.

Rusya'nın Baltık devletlerine yönelik açık tehditlerinin tamamen kabul edilemez olduğunu belirten von der Leyen, "Hiç şüphe olmasın. Bir üye devlete yönelik tehdit, tüm birliğimize yönelik tehdittir." vurgusunu yaptı.

Von der Leyen, AB'nin doğu kanadının güvenliğini tehlikeye atan dronlardan Rusya ve Belarus'un doğrudan sorumlu olduğunu belirterek, "Avrupa birlik ve güçle karşılık verecektir. Doğu kanadımızın güvenliğini güçlü kolektif savunma ve her düzeyde hazırlıkla güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Rusya'nın tehdit ve provokasyonlarının hibrit savaş taktiklerinin bir parçası olduğunu belirterek, "Bunlar, AB'nin tamamına yönelik tehdit oluşturmaktadır." açıklamasında bulundu.

AB'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik ortak çabalarını hızlandıracağına dikkati çeken Costa, "Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü haksız ve sebepsiz saldırı savaşını sona erdirmesi için üzerindeki baskıyı artıracağız." mesajını verdi.

"Saçmalık"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise NATO Karargahı'nda düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın suçlamalarının "saçmalık" olduğunu söyledi.

Rutte, "Eğer dronlar Ukrayna'dan geliyorsa, bunun nedeni Ukrayna'nın Letonya, Litvanya veya Estonya'ya bir dron göndermek istemesi değildir. Bunun nedeni Rusya'nın pervasız ve yasa dışı tam kapsamlı saldırısıdır." yorumunu yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Moskova'nın Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik dron saldırılarında Baltık topraklarını kullandığı iddialarına "uygun" bir yanıt hazırladığını söylemişti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) de Letonya'yı Ukrayna'nın kendi topraklarından dron saldırıları düzenlemesine izin vermekle suçlamış, NATO üyeliğinin bu ülkeyi Rus misillemesinden "korumayacağını" duyurmuştu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Moskova'nın, Ukrayna'nın Letonya ve diğer Baltık ülkelerinden askeri dronlar fırlatmayı planladığına dair bilgiye sahip olduğunu belirtmiş, benzer şekilde NATO üyeliğinin bu ülkeleri misillemeden korumayacağı uyarısında bulunmuştu.