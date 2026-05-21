CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

21.05.2026 15:45
CHP Sözcüsü Zeynel Emre "Yargı mutlak butlan kararı verirse saygı duyulmalıdır” açıklaması yapan ve Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını paylaşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini Parti Meclisi'nin gündemine alacaklarını açıkladı.

CHP'de normal şartlarda pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, dün yaşanan gelişmelerin ardından öne çekildi. Parti yönetimi, gelişen siyasi gündem doğrultusunda toplantıyı bugün gerçekleştirme kararı aldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN "ARINMA" VİDEOSU GÜNDEMDEYDİ

Özgür Özel başkanlığında toplanan partinin "A Takımı" olarak nitelendirilen kurulun ana gündem maddesini, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı video oluşturdu. Kılıçdaroğlu’nun videoda dile getirdiği "arınma" çağrısı ve bu çağrının parti içi yansımaları, toplantıda ayrıntılı şekilde ele alındı.

Öte yandan toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının yanı sıra partinin mevcut siyasi stratejileri de ele alındı.

ÖZTÜRKMEN İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 'mutlak butlan' açıklaması tepki çeken CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebinde bulunulduğunu duyurdu.

"YARGININ BUTLAN KARARINA SAYGI DUYULMALI" DEMİŞTİ

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik davaya ilişkin, şunları kaydetmişti:

"Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU DA PAYLAŞTI

Öztürkmen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ilgili de "Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" ifadesini kullanmıştı.

