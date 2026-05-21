Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ülkenin silah yapımına yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdi. Reuters’a konuşan iki üst düzey İranlı yetkili, kararın devletin en üst kademelerinde ortak görüş haline geldiğini aktardı.

İran yönetimi, uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasının ülkeyi gelecekte ABD ve İsrail saldırılarına karşı daha savunmasız bırakacağını düşünüyor.

TRUMP VE İSRAİL CEPHESİNDE GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail yönetiminin, olası bir anlaşmanın şartları arasında İran’daki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını istediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın uranyum stokunun tamamen kaldırılmadan savaşın sona ermiş sayılmayacağını ifade etmişti.

“YENİ SALDIRI HAZIRLIĞI VAR” ENDİŞESİ

Haberde, İran yönetiminde ateşkes sürecine karşı ciddi güvensizlik bulunduğu belirtildi. Tahran yönetiminin, ABD’nin geçici ateşkesi yeni saldırılar için zaman kazanma amacıyla kullandığından şüphelendiği aktarıldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD’nin yeni saldırılar hazırlığında olduğunu savundu. Trump ise İran’ın anlaşmaya yanaşmaması halinde yeni saldırı seçeneğinin masada olduğunu açıkladı.

NÜKLEER STOK KRİZİN MERKEZİNDE

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın verilerine göre İran’ın elinde yüzde 60 seviyesinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum bulunuyor. Uzmanlar bu seviyenin, nükleer silah için gereken yüzde 90 oranına oldukça yakın olduğuna dikkat çekiyor. İran ise nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor.