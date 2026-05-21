Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
21.05.2026 14:52
İran dini lideri Mücteba Hamaney, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına çıkarılmaması yönünde talimat verdi. Reuters’a konuşan üst düzey İranlı yetkililer, kararın devletin ortak görüşü haline geldiğini açıkladı. İran yönetimi, uranyumun ülke dışına gönderilmesinin ülkeyi ABD ve İsrail saldırılarına karşı savunmasız bırakacağını düşünüyor. Trump ise anlaşma sağlanamazsa yeni saldırıların gündeme gelebileceğini söyledi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ülkenin silah yapımına yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdi. Reuters’a konuşan iki üst düzey İranlı yetkili, kararın devletin en üst kademelerinde ortak görüş haline geldiğini aktardı.

İran yönetimi, uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasının ülkeyi gelecekte ABD ve İsrail saldırılarına karşı daha savunmasız bırakacağını düşünüyor.

TRUMP VE İSRAİL CEPHESİNDE GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail yönetiminin, olası bir anlaşmanın şartları arasında İran’daki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını istediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın uranyum stokunun tamamen kaldırılmadan savaşın sona ermiş sayılmayacağını ifade etmişti.

“YENİ SALDIRI HAZIRLIĞI VAR” ENDİŞESİ

Haberde, İran yönetiminde ateşkes sürecine karşı ciddi güvensizlik bulunduğu belirtildi. Tahran yönetiminin, ABD’nin geçici ateşkesi yeni saldırılar için zaman kazanma amacıyla kullandığından şüphelendiği aktarıldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD’nin yeni saldırılar hazırlığında olduğunu savundu. Trump ise İran’ın anlaşmaya yanaşmaması halinde yeni saldırı seçeneğinin masada olduğunu açıkladı.

NÜKLEER STOK KRİZİN MERKEZİNDE

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın verilerine göre İran’ın elinde yüzde 60 seviyesinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum bulunuyor. Uzmanlar bu seviyenin, nükleer silah için gereken yüzde 90 oranına oldukça yakın olduğuna dikkat çekiyor. İran ise nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
