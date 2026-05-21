EFES-2026 Tatbikatı Nefes Kesti

21.05.2026 14:16  Güncelleme: 14:18
2026 GÜNDÜZ SAFHASI NEFES KESTİTürkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek, Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası nefes kesti.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkisinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına milli unsurlarla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katıldı. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, TSK komuta kademesi ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

GÜNDÜZ SAFHASI TB-3 SİHA'NIN TCG ANADOLU'DAN KALKIŞIYLA BAŞLADI

Gündüz safhası, TB-3 SİHA'nın TCG Anadolu'dan kalkışıyla başladı. Ardından kara bombardımanı gerçekleştirildi. Amfibi Harekatı Destekleyen Ateşler kapsamında topçu ve havan atışları yapıldı. Gece başlayan Hava Hücum Harekatı'na (HHH) devam edildi. Top/obüs ve komuta kontrol araçları havadan taşındı. İnme ve hava başı genişletildi. Yaralı personel helikopter ile seyyar sahra hastanesine sevk edildi. Amfibi Hücum Harekatı'na yönelik yakın hava desteği verildi. Amfibi harekat kapsamında makinalı tüfek ve RPG-7 R/A atışları yapıldı. Amfibi Hedef Sahası'ndaki (AHS) muhasım denizaltı (D/A) tespit edildi, Talim torpidosu atışı yapıldı ve D/A satıh yaptı. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu atışları ile Aksungur SİHA atışı gerçekleştirildi. Yamaç çökertmesi yapılarak, mayınlı saha ve tel engellerinden geçit açıldı.

AMFİBİ HAREKATINI TOPÇU VE ZAHA ATIŞLARI DESTEKLEDİ

2'nci dalganın kapak atması ve manevrası sonrasında amfibi hücum harekatını destekleyen topçu ve ZAHA atışları gerçekleştirildi. Keskin nişancı atışları yapıldı. Amfibi Hücum Harekatı'nı destekleyen havan atışları yapıldı. Mayın Avlama Gemisi (MAG) tespit ettiği mayın otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçları ile teşhis ederek imha etti. Ardından 2'nci dalga kapak attı. Çıkarma yapan unsurlar manevra yaptı. Ardından Mayın Avlama Gemisi (MAG) tespit ettiği mayını otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçları ile teşhis ederek ve imha etti. Amfibi harekatı destekleyen topçu atışları gerçekleştirildi. 2'nci dalgada çıkan unsurların atışları yapıldı. Amfibi harekatı destekleyen atışlar kapsamında taarruz helikopter atışları icra edildi. Gemiden hedefe manevra yapıldı. Bot harekatının İcrası gerçekleştirildi. 3'üncü dalganın kapak atması ve çıkan unsurların manevrası ve atışları gerçekleştirildi. Denizde arama kurtarma ve sıhhi tahliye yapıldı. Denizaltıdan TCG Sancaktar'a sıhhi tahliye gerçekleştirildi.

KRİTİK HEDEFLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ADK tedbiri alındı. Tespit edilen düşman zırhlı araçların imhası kapsamında tanksavar atışı yapıldı. Harekatın yakın hava desteği icra edildi. Muharebe Arama Kurtarma Harekatı ve Hava Savunması yapıldı. Zamana Duyarlı Yüksek Değerde Hedefe Direkt Görev Harekatı icrası gerçekleştirildi. Himaye görevi yapıldı. Uzman nişancı unsuru tarafından kritik hedefler etkisiz hale getirildi. Çağrı dalgası kapak attı. Akıncı SİHA Atışı, Nefer Kuleli ZMA, destek ateşleri kapsamında topçu ve havan atışları yapıldı. Havadan lojistik ikmal desteği verildi. Meskun mahal muharebesi icra edildi. Tespit edilen düşman zırhlı araçlarının imhası kapsamında tanksavar atışı yapıldı. Harekata yakın hava desteği verildi. Tank topu atışı ve topçu atışları yapıldı. Birleşme Harekatı Destek Ateşleri kapsamında topçu ve havan atışları yapıldı. Birleşme Harekatı'nın icrası gerçekleştirildi. Yangına havadan müdahale gösterisi yapıldı. Ardından tatbikat sona erdi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 14:34:41.
