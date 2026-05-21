"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede

İçişleri Bakanlığı, acil yardım hattı 112’ye cep telefonlarından ulaşılabilmesi için “HAYAT 112 ACİL” mobil uygulamasını hayata geçirdi. Bugün başlayan uygulamanın detaylarını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anlattı. Vatandaş artık acil yardım çağrılarını mobil telefonundan yapabilecek. İlk yardım, trafik kazası, emniyet acil çağrılarının yanı sıra, kadınların şiddet durumunda kullandığı KADES uygulaması da aynı uygulamanın içine dahil edildi. Deprem sonrası “enkaz altındayım” çağrısı sisteme düşecek ya da “güvendeyim” acil çağrısı da yine mobil uygulama üzerinden, kişinin daha önce belirlediği yakınlarına iletilecek.

112 ÇAĞRI MERKEZİ DİJİTAL ORTAMDA DA BİRLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in katıldığı toplantıda Bakan Çiftçi, bugün hayata geçirilen “HAYAT 112 ACİL” uygulamasının detaylarını paylaştı. Buna göre 112 çağrı merkezi altında tek bir çağrı merkeziyle birleştirilen polis, trafik, itfaiye ve acil yardım hatları, dijital ortamda da birleştirildi.

KADES VE OKUL ACİL ÇAĞRILARI DA CEPTE

Bakan Çiftçi, kadınların şiddet durumunda kullanması için geliştirilen KADES uygulamasını da sisteme dahil ettiklerini belirtirken, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışma sonucu, “Okul acil” hattını da mobil uygulamaya koyduklarını söyledi.

Çiftçi, “Bütün öğretmenlerin bilgileri MEB’den alındı. Öğretmenler uygulamayı sadece okulda çalıştığı zamanlarda kullanabilecek. Öğretmen acil durumlarda, güvenlik problemi olduğunda uygulamayı kullanabiliyor. Güvenlik birimlerinin hızlıca intikalini sağlayacak bir uygulama” dedi.

“UYGULAMAYA E-DEVLET İLE GİRİLECEK”

Bakan Çiftçi, “Uygulama e-devlet bilgileriyle güvenle kullanılacak. Bilgilerin dijital dilekçe olarak değerlendiriyoruz. O nedenle e-devlet ile girilmesi düşünüldü” diye konuştu.

SİSTEM, KONUMU ALGILAYIP VATANDAŞA ULAŞACAK

Bakan Çiftçi’nin verdiği bilgiye göre mobil uygulama ekranında “ilk yardım” bölümü olacak. Sistem, bulunulan yeri otomatik algılayıp vatandaşa ulaşabilecek. Ayrıca vatandaşlar, fotoğraf ve kısa video çekip sisteme gönderebilecek.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN “ASILSIZ İHBARDA BULUNULMASIN” RİCASI

Bakan Çiftçi, “Vatandaşlarımızdan istirhamım. Çok sayıda asılsız ihbar alıyoruz. Acil ihtiyacı olan vatandaşların haklarına girmesinler. Bunu bilinçli şekilde kullansın” dedi.

KAVGA VE ASAYİŞ OLAYLARI DA BİLDİRİLEBİLECEK

Uygulamada kavga, hırsızlık gibi asayiş olayları ve uyuşturucu ile ilgili ihbar bölümü de olacak. Uyuşturucu ihbarında bulunan vatandaşların bilgileri gizli tutulacak.

Uygulamada ayrıca AFAD’ın deprem uygulaması da yer alacak. Deprem anında telefonlara yüklenmeden kaynaklı iletişim sorunu yaşandığı durumlarda kullanılabilecek. Uygulamayı indirenler, 5 telefon numarası bildirecek. Durumu iyi olan vatandaşların, “güvendeyim” mesajı, bildirdiği yakınlarının cep telefonlarına bildirim olarak iletilecek. Düdük uygulaması ile de uygulama, arama kurtarma köpeklerinin algılayabileceği bir sinyali yayacak.

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarlar da yine mobil uygulamadan yapılabilecek. Bakan Çiftçi, 81 ilde sokak hayvanlarının yüzde 81’inin barınaklara alındığını açıkladı. “sahipsiz sokak hayvanlarını 51 il tamamen topladı. 9 büyükşehir tamamen topladı. Geriye kalan büyükşehirlerin 21’inde süreç devam ediyor. Daha önce 112 aranarak ihbarda bulunulabiliyordu, şimdi uygulamayı kullanarak ihbarda bulunabilecek. Amacımız sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek” dedi.

“TEK TUŞ” İLE HIZLI ERİŞİM

Trafik kazası, yangın ve cinsel saldırı, darp, intihar gibi diğer ihbarların yapılabileceği uygulamada, mobil telefon kullanımında zorluk yaşayan vatandaşlar için “tek tuş”la ihbar imkanı da getiriliyor. Uygulamayı kullanma imkanı olmayan vatandaşlar, ekranın alt kısmında yer alan “acil” çağrı butonuna basarak derdini anlatabilecek.

Uygulama ile aynı zamanda yakınlardaki nöbetçi eczane ve hastaneler de öğrenilebilecek.

BU UYGULAMA TUZAK KURMADIĞIMIZIN EN BÜYÜK TEMİNATI

Trafikteki temel amacın ceza yazmak değil, can güvenliğini sağlamak olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, Devletin vatandaşa tuzak kurmadığını vurguladı. Portal içerisinde radar noktalarının yer alması tuzak kurulmadığının en büyük teminatı olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, ‘’Artık yola çıkmadan rotanızı oluşturduğunuzda; güzergâhınızdaki EDS'leri, sabit radarları ile hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla ekranınızda görebileceksiniz. Güvenlik gereği çevirme noktalarının tam konumunu vermesek de yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçeceğinizi sizlere en başından bildiriyoruz. Buradaki tek gayemiz; sizleri kurallara uymaya teşvik ederek kazaları önlemek ve her bir vatandaşımızın sevdiklerine sağ salim ulaşmasını sağlamaktır’’ açıklamasında bulundu.