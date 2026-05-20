Netanyahu'dan Aktivistlerin Sınır Dışı Edilmesi Talimatı

20.05.2026 17:28
İsrail Başbakanı Netanyahu, alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin hızla sınır dışı edilmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoydukları Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin, "en kısa sürede sınır dışı edilmesi" talimatı verdiğini açıkladı.

Netanyahu, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonularak, İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilen aktivistlere ilişkin açıklamada yaptı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasını engellemeye hakkı olduğunu ileri süren Netanyahu, aktivistlerin sınır dışı edilmesi için talimatını verdiğini belirtti.

Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Usdud Limanı'da aktivistleri provoke etmeye çalışmasının "İsrail'in değerleri ve normlarıyla örtüşmediğini" de öne sürdü.

Alıkonan aktivistler İsrail'in güneyinde yer alan Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmüştü.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
