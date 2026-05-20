Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakemi belli oldu.
22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
