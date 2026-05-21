Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de gerçekleşen EFES-2026 Tatbikatı'nda Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES Tatbikatı'nın 2 bin 500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi olduğunu söyledi.

“TÜRK ORDUSU BARIŞIN ORDUSUDUR”

"Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var" diyen Erdoğan, Türk ordusunun içinde bulunduğu coğrafyanın hafızası olduğunu kaydetti. "Türk ordusu barışın, huzurun, istikrarın ordusudur." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamadığına işaret etti.

“ORDUMUZU GÜÇLÜ TUTMANIN GEREKTİĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge, bu sürecin sıklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz" dedi. Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin barışı ve insanlığın değerlerini savunmaya devam edeceğini vurguladı.

"BURADA 2 BİN 500 YILLIK KURMAY AKLIN TECELLİSİ VAR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: "Emeği geçen her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, içeriği ve iletisiyle, stratejik akılla EFES Tatbikatı, bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2 bin 500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin gözbebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var.

“TÜRK ORDUSU GİTTİĞİ HİÇBİR YERİ TAHRİP ETMEMİŞTİR"

Türk ordusu içinde bulunduğu coğrafyanın hafızasını taşımaktadır. Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE YENİ BİR DÜZEN KURULAMIYOR"

Dünyada yeni dengeler kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği statükodan çok aktörlü bir yapıya evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge, bu sürecin sıklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

"BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çocuk, kadın, yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında insanlığın değerlerini savunmaya devam edeceğiz."