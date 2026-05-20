Beşiktaş\'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile de yolların ayrılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, Futbol A Takımı Direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirildiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Önder Özen, daha önce 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.
