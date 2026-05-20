Erdoğan\'ın avukatı duyurdu: Özgür Özel 300 bin TL tazminat ödeyecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında, Özel'in 300 bin lira tazminat ödemesine karar verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığımız davada, mahkeme 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir" ifadelerini kullandı.