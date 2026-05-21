Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kılıçdaroğlu'nun siyasi gündemi hareketlendiren sözlerinin ardından parti yönetimi olağan toplantı takvimini değiştirdi. Edinilen bilgilere göre, CHP MYK’sı yaklaşık iki saattir devam eden toplantıda son dönemde yaşanan tartışmaları ve Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını değerlendiriyor.

GÖZLER 14.00’TE YAPILACAK AÇIKLAMADA

Toplantının ardından CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin saat 14.00’te kameraların karşısına geçerek toplantı gündemine ve alınan kararlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

81 İL BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Öte yandan CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yayımladığı videonun ardından 81 il başkanından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş 81 il başkanı olarak, partimizin kurumsal kimliğine, seçilmiş organlarına, hukukuna ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde sürdürülen adalet ve demokrasi mücadelesine, sonuna kadar en güçlü biçimde sahip çıktığımızı bir kez daha ilan ediyoruz

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız, ülkemizde kurumları ve kuralları çürüten, toplumsal meşruiyetini kaybeden ve baskıyla ayakta kalmaya çalışan despot bir iktidarın karşısında tarihi bir direnişle, Partimizi halkımızın umudu haline getirmiştir

Örgütümüzün, delegelerimizin ve milletimizin vermediği hiçbir yetki, iktidar güdümündeki mahkemelerden ve bizatihi Adalet ve Kalkınma Partisi’nden umulamaz ve kullanılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri oynanan tüm oyunları görmektedir ve buna asla teslim olmayacaktır. Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e de sonuna kadar sahip çıkacağız"

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU’NUN “ARINMA” VİDEOSUNA YANIT

CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile ilgili, "Ben Kemal Bey ile devir teslim yaptığımız andan şu ana kadar ona karşı nezaketimi, saygımı hiç yitirmedim. Yitirmeye de niyetim yok. Zaman zaman eleştirilerde de bulundu. Önceki genel başkanların eleştiri hakkı vardır. Ama onların hukuku bana emanet. Benim onlara eleştirme hakkım yok. Kemal Bey'in hukuku bana emanettir. Ama partinin hukuku da bana emanet. Ben yaptığım açıklamada Saray’dan medet umanları kastediyorum. Saray’dan medet umanlara, sarayın mermeri olmak yerine ‘toprak ol, çiçekler açsın’ diyorum. Bu sarayda mermer olana söylenen bir laf. Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenen bir laf değil. Grup toplantısında dakikalarca alkışlandı, 81 il başkanı arkasında durdu. Ben orada bir ittifaka meydan okudum. Cumhur İttifakı'na meydan okumuyorum orada. Ben orada Akın Gürlek’e, yani Ak Toroslar Çetesi ile ‘butlan ittifakı'na meydan okuyorum. 19 Mart darbecileriyle parti içinde kurultay sonucunu hazmedemeyenlerin ittifakına meydan okuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu diye Sayın Genel Başkan'ı da hiç isimlendirmedim. Ama butlan beklentisiyle partide delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin talimatlı yargısından bekleyenler var."" ifadelerini kullandı.

KURULTAY TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kazandığı 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili ortaya atılan “şaibe” ve “delegelerin iradesinin sakatlandığı” iddiaları siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayın iptali istemiyle açılan davayı reddetmişti. Kamuoyunda “mutlak butlan davası” olarak bilinen dosya daha sonra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Kulislerde mahkemenin “mutlak butlan” kararı verebileceğini ve bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönebileceğini öne sürmüştü.

KILIÇDAROĞLU’NDAN "ARINMA" MESAJI

Uzun süredir hakkındaki iddialarla ilgili doğrudan açıklama yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yayımladığı videoda parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Kılıçdaroğlu, parti içinde “arınma” çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, siyasetin temiz kalması gerektiğini vurgulayarak CHP’nin tarihsel misyonuna dikkat çekti. Partinin “kutsal bir emanet” olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz” sözleriyle dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları…

Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.

İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerinin görevidir.

İkincisi, koca bir çınardır Cumhuriyet Halk Partisi! Bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşanmıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır. Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz."