İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

21.05.2026 10:28
İzmir’de düzenlenen EFES2026 Tatbikatı’nın gündüz safhasında tanklar, komandolar ve çıkarma gemileriyle gerçekleştirilen operasyonlar nefes kesti. Şu dakikalarda kaydedilen görüntülerde yoğun duman desteği altında ilerleyen zırhlı birlikler dikkat çekti. Tatbikat, TB3 SİHA’nın TCG Anadolu gemisinden havalanmasıyla başladı. 50 ülkeden gözlemci ve birliklerin katıldığı organizasyonda 10 binden fazla personel görev yapıyor.

Türkiye’nin ev sahipliğinde İzmir Seferihisar’daki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde düzenlenen EFES2026 Birleşik, Müşterek, Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü gündüz safhası başladı. Şu dakikalarda kaydedilen görüntülerde tankların yoğun duman desteği altında ilerlediği, komandoların hedef bölgelere operasyon düzenlediği anlar dikkat çekti.

Tatbikatın başlangıcı ise milli imkanlarla geliştirilen TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın TCG Anadolu gemisinden havalanmasıyla yapıldı.

ÇIKARMA GEMİLERİNDEN KIYIYA TANK İNDİRİLDİ

Sahadaki görüntülerde amfibi çıkarma gemilerinin kıyıya yanaşarak tankları sahaya indirdiği görüldü. Yoğun sis ve duman altında ilerleyen zırhlı birlikler, senaryo kapsamında belirlenen hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Tatbikatta tank birliklerinin yanı sıra komandolar ve özel birliklerin koordineli hareket ettiği görüldü.

50 ÜLKEDEN KATILIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da takip edeceği tatbikata, dost ve müttefik ülkelerden geniş katılım sağlandı. Milli unsurlarla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı organizasyonda 10 binden fazla personel görev yapıyor.

GECE SAFHASI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

EFES2026’nın gece safhasında da hedefler yoğun atışlarla vurulmuş, ortaya çıkan görüntüler büyük ses getirmişti. Tatbikatın gündüz safhasında ise kara, deniz ve hava unsurları müşterek operasyon kabiliyetlerini sergilemeyi sürdürüyor.

