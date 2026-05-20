Beşiktaş'ta Kaza: 9 Yaralı, 1 Ölü
Beşiktaş'ta Kaza: 9 Yaralı, 1 Ölü

20.05.2026 13:36
Beşiktaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Betül Koruğ hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada, üniversite öğrencisi Betül Koruğ (22) hayatını kaybetti. Koruğ'un Beyoğlu'nda özel bir üniversitede psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

Kaza, 04.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, karşı şeritlerden gelen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmış, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 9 kişi yaralanmıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ile sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmış, kaza sonucu yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesi olduğu öğrenilmişti.

Kazada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yaralılardan Muhammed Ö. ve Nilsu P. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ferhat B. ile Betül Koruğ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit D. Samatya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Betül Koruğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza kameraya yansıdı

Diğer yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 34 GPP 245 plakalı otomobilin caddede süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen 34 CAH 206 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
